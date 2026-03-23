Перезагрузка Припятского Полесья – как программа развития до 2030 года изменит жизнь на юге Беларуси?

Уверенные позиции льняной отрасли доказывают эффективность стратегии, выбранной в Беларуси: вклад в модернизацию приводит к получению прибыли и, соответственно, укрепляет экономику страны. Один из самых крупных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры – программа развития районов Припятского Полесья до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегия ставит перед агропромышленным комплексом амбициозные задачи: от модернизации существующих мощностей до создания абсолютно новых точек роста. И тут важно сохранить уникальную природу региона, при этом повысив качество жизни людей. Власти делают ставку на внедрение высокотехнологичных производств, способных обеспечить импортозамещение и стабильный экспортный потенциал. Масштабы впечатляют. В фокусе – 9 районов Брестской и Гомельской областей. В контексте непростой мировой продовольственной ситуации тема особенно актуальна. О конкретных шагах на пути к прогрессу – материал Анны Корольчук. Проект, который даст новый виток развития району, – строительство современного молочно-товарного комплекса в хозяйстве «Синпольское». Благодаря ему предприятие сможет удвоить производственные показатели. Сейчас ситуация оставляет желать лучшего: объем надоев ниже среднего по области.

Иван Шукалович, директор сельхозпредприятия «Синпольское»:

К сожалению, вымерз весь рапс. И сегодня не хватает белкового сырья. Мы что-то покупаем, но даем практически по 1 кг, максимум – полтора. Сегодня на 6 кг кукурузы надо дать хотя бы 3 кг белкового сырья. Открыт и кадровый вопрос – хозяйству требуется ветеринарный врач. Чтобы на новом комплексе не было проблем со специалистами, его решили строить возле агрогородка Буйновичи. В населенном пункте практически 500 жителей и развита инфраструктура: есть школа, амбулатория, дом культуры и магазины.

– У нас всегда открыто.

– А вот капусту, овощи откуда вы берете?

– Фермы предоставляют нам. Гомель, Мозырь.

– Очень даже цена хорошая. А хлеб откуда?

– Два раза в неделю привозит Солигорск. А остальные дни – Калинковичи. Примером, к которому нужно стремиться местным сельчанам, определили хозяйство «Парохонское». Именно там они будут перенимать передовые технологии и учиться производственной дисциплине. Развитие сельского хозяйства на Полесье неразрывно связано с мелиорацией. Темпы ее проведения также заложены в программу. Только за последние 5 лет объем работ Лельчицкого предприятия мелиоративных систем вырос в 2,5 раза. Автопарк пополняют новой техникой. Новая современная ферма в «Парохонском» – почему опыт хозяйства масштабируют на всю страну?

Александр Синицкий, директор Лельчицкого предприятия мелиоративных систем:

У нас 66 единиц техники. Приобрели 5 новых экскаваторов, 2 трактора. В 2025 году мы ввели 2 объекта реконструкции, 1083 га, и 652 га – культуртехнические работы. Это на мелиоративных землях. В районе около 70 % мелиорированных земель. Сейчас культуртехнические работы ведут в двух точках – около Липлян и Заболотья. Уже в апреле 450 гектаров передадут сельхозпредприятиям под сев. Кроме укрепления экономики, программа включает инвестиции в социальную сферу.