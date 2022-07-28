Город – колыбель православия. Чем запомнилось 1030-летие православия в Заславле?

Новости Беларуси. Заславль 28 июля масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата важная для каждого. Ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.
Новости Беларуси. Заславль 28 июля масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата важная для каждого. Ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.
28 июля по всей стране празднуют 1030-летие православия в Беларуси. Эпицентром стал Заславль. Здесь, согласно истории, христианство берет начало в легенде о князе Владимире и Рагнеде. Выставки, мастер классы и детский спектакль батлейка, а также концерт – город не скучал, как и паломники, кто приехал уже к 9 утра. Верующих привела в Заславль литургия.
Евгений Томашко, паломник:
Я жил 15 лет в Америке. И мы решили переехать сюда, потому что моя супруга из Беларуси родом. И она очень много рассказывала и с большой любовью об этой земле. Для меня это особенное место, потому что здесь жил сын князя Владимира Изяслав. Была очень большая мечта – посещать святые места, которые находятся в Беларуси. Такой сегодня праздник огромный, большой и очень значимый для меня.
Служба прошла у собора Преображения Господня под открытым небом. По словам священнослужителей, это только усиливает молитву. Было и благое знамение – в небе появился клин аистов. Сегодня в Беларуси порядка 1800 приходов, еще 100 храмов находятся на этапе строительства. По словам митрополита Вениамина, в стране делают все, чтобы в каждом населенном пункте, независимо от размеров, было место, куда любой может прийти и обратиться к вере.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Где-то потребности удовлетворены, а где-то чувствуется потребность в этом. Поэтому будем учитывать, исходя из обстоятельств жизни того или иного населенного пункта, города. Сколько там оптимальное количество храмов, чтобы люди, приходя, чувствовали себя удобно в храме Божьем.
Гостем Заславля стала в том числе Табынская икона Божьей Матери. Вообще, Табынская икона участвует в крестных ходах далеко за пределами России. Не первый раз она находится и в Беларуси. Например, в 2021 году в нашей стране состоялся Всебелорусский крестный ход из Витебска в Туров. Дистанцию в 600 километров казаки также прошли с Табынской иконой. Традиционно иконы пишут по канонам, принятым в 787 году в Византии. Однако сегодня существуют мастера, кто вышивает святые лики бисером. В рамках праздника в Заславле организована ярмарка. Солигорский центр творчества привез работы им.
Детей же с нравственностью и моралью через искусство знакомят спектакли батлейки. Дом с куклами разместился поблизости к детской гостиной. 28 июля в Заславле гости со всей Минской области, Полоцка и Новополоцка. А также друзья из России. Многие провели в городе весь день, кто-то после работы успел на вечерний концерт.
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