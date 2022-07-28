Город – колыбель православия. Чем запомнилось 1030-летие православия в Заславле?

Новости Беларуси. Заславль 28 июля масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата важная для каждого. Ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.

28 июля по всей стране празднуют 1030-летие православия в Беларуси. Эпицентром стал Заславль. Здесь, согласно истории, христианство берет начало в легенде о князе Владимире и Рагнеде. Выставки, мастер классы и детский спектакль батлейка, а также концерт – город не скучал, как и паломники, кто приехал уже к 9 утра. Верующих привела в Заславль литургия.

Евгений Томашко, паломник:

Я жил 15 лет в Америке. И мы решили переехать сюда, потому что моя супруга из Беларуси родом. И она очень много рассказывала и с большой любовью об этой земле. Для меня это особенное место, потому что здесь жил сын князя Владимира Изяслав. Была очень большая мечта – посещать святые места, которые находятся в Беларуси. Такой сегодня праздник огромный, большой и очень значимый для меня.

Служба прошла у собора Преображения Господня под открытым небом. По словам священнослужителей, это только усиливает молитву. Было и благое знамение – в небе появился клин аистов. Сегодня в Беларуси порядка 1800 приходов, еще 100 храмов находятся на этапе строительства. По словам митрополита Вениамина, в стране делают все, чтобы в каждом населенном пункте, независимо от размеров, было место, куда любой может прийти и обратиться к вере.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Где-то потребности удовлетворены, а где-то чувствуется потребность в этом. Поэтому будем учитывать, исходя из обстоятельств жизни того или иного населенного пункта, города. Сколько там оптимальное количество храмов, чтобы люди, приходя, чувствовали себя удобно в храме Божьем.