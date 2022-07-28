Вышитые бисером иконы и батлейка. На что посмотреть на выставке ремесленников в Заславле?

Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата важная для каждого, ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.

Полина Королева, корреспондент:

28 июля в Заславле проходит выставка ремесленников. Это мастера со всех районов Минской области. Они привезли картины, изделия из соломы и глины, вышивание. Среди товаров также присутствуют иконы, например, вышитые бисером.

Елена Володько, мастер художественных ремесел:

Эти иконы все освящены в церкви, она получала благословение на вышивку этих икон. Она морально была к этому готова, очень скрупулезно над этим, долго работала. Иконы представляют большой интерес для посетителей выставки. Ими постоянно интересуются, спрашивают. Спрашивают даже в плане приобретения.

Полина Королева:

На ярмарке также организована детская зона. Здесь проводят мастер-классы, можно просто отдохнуть на мягких пуфиках. По соседству регулярно показывают постановки спектакля батлейка.

Анастасия Яковенко, волонтер православного братства:

Батлейка – это маленький театр, который в коробке, грубо говоря. То есть детям это интересно – как телевизор, только что-то более живое и более контактное, более близкое.