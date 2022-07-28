Вышитые бисером иконы и батлейка. На что посмотреть на выставке ремесленников в Заславле?

Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата важная для каждого, ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.
Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата важная для каждого, ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.
Полина Королева, корреспондент:
28 июля в Заславле проходит выставка ремесленников. Это мастера со всех районов Минской области. Они привезли картины, изделия из соломы и глины, вышивание. Среди товаров также присутствуют иконы, например, вышитые бисером.
Елена Володько, мастер художественных ремесел:
Эти иконы все освящены в церкви, она получала благословение на вышивку этих икон. Она морально была к этому готова, очень скрупулезно над этим, долго работала. Иконы представляют большой интерес для посетителей выставки. Ими постоянно интересуются, спрашивают. Спрашивают даже в плане приобретения.
Полина Королева:
На ярмарке также организована детская зона. Здесь проводят мастер-классы, можно просто отдохнуть на мягких пуфиках. По соседству регулярно показывают постановки спектакля батлейка.
Анастасия Яковенко, волонтер православного братства:
Батлейка – это маленький театр, который в коробке, грубо говоря. То есть детям это интересно – как телевизор, только что-то более живое и более контактное, более близкое.
Главным событием вечера станет концерт. Он начнется уже в 18:00 и продлится до 20:00. Среди артистов – белорусские коллективы, в том числе детские. К сожалению, обо всем рассказать довольно сложно. И если наши зрители поторопятся, то могут успеть на тематические выставки, которые также проходят недалеко от сцены. Она уже собрана и готова принять таланты.
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