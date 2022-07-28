«За всеми нами стоит духовная линия». Председатель Заславского горисполкома о 1030-летии православия

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Сегодня утром было богослужение, которое проводил владыка митрополит. Все глубоко верующие люди, кто смог сегодня по мере возможности прийти, потому что сегодня рабочий день, поприсутствовали на службе. Но в вечернее время оставить людей, которые работают и оставить все светское общество без православного концерта – это было бы не совсем правильно. Я бы хотела выразить слова благодарности митрополиту Вениамину, слова благодарности Минскому областному исполнительному комитету, что формат был выбран для всех, кто пришел после работы. И кто еще в поисках своей дороги к храму. Я думаю, что они сегодня не все, но многие ее найдут. От всей души хочу поздравить всех православных с 1030-летием. Это великая история, за всеми нами стоит духовная линия, к которой мы приобщились сами. К которой мне очень хотелось бы приобщить всех наших детей.