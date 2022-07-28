«У гроба Господня она была». Рассказываем о Табынской иконе Божией Матери

Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата – важная для каждого, ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная. Сегодняшняя литургия прошла вокруг Табынской иконы Божией Матери. Казаки, кого считают защитниками и воинами-сопроводителями святыни, привезли ее из России.

Стоит сказать, что это копия, списанная с оригинала, так как следы оригинальной иконы теряются в Китае, куда после гражданской войны ее перевезли русские мигранты. Под стеклом также можно заметить кресты – это подарки Богородице от священнослужителей. Обычно драгоценностей под стеклом намного больше, все это – дары, которые люди несут в благодарность иконе. Но в этот раз их решили оставить, чтобы не возникли проблемы на границе. Среди крестов также семейная реликвия могилевского священнослужителя. Нам удалось пообщаться со старшиной сопроводительной группы Табынской иконы.