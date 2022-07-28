«У гроба Господня она была». Рассказываем о Табынской иконе Божией Матери
Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата – важная для каждого, ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.
Сегодняшняя литургия прошла вокруг Табынской иконы Божией Матери. Казаки, кого считают защитниками и воинами-сопроводителями святыни, привезли ее из России.
Стоит сказать, что это копия, списанная с оригинала, так как следы оригинальной иконы теряются в Китае, куда после гражданской войны ее перевезли русские мигранты. Под стеклом также можно заметить кресты – это подарки Богородице от священнослужителей.
Обычно драгоценностей под стеклом намного больше, все это – дары, которые люди несут в благодарность иконе. Но в этот раз их решили оставить, чтобы не возникли проблемы на границе. Среди крестов также семейная реликвия могилевского священнослужителя. Нам удалось пообщаться со старшиной сопроводительной группы Табынской иконы.
Алексей, старшина сопроводительной группы Табынской иконы Божией Матери (Россия):
На протяжении 12 лет, с 2010 года, Матерь Божья вот так идет вновь к людям, крестным ходом. Она уже вышла далеко за пределы Российской Федерации, более 70 регионов России она обошла и вышла за пределы. Это святая гора Афон, ее поднимали на самую высокую точку этой горы, это монашеская республика в Греции. Это Святая земля, Иерусалим, у гроба Господня она была, всю Европу обошла. Это ближнее, дальнее зарубежье, благословенная Осетия, Абхазия, Сербия и многие другие страны и регионы.
Митрополит Вениамин о задачах церкви: «Сказать всем, кто готов услышать» – читайте здесь.