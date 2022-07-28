«А в 1950-е на электрический стул сажали». Вадим Боровик об отношении к меньшинствам в XX и XXI веках

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.

Вадим Боровик, публицист:

1978 год, влечение однополое – это психическое расстройство. Послушайте, вы из Новинок людей на улицу же не выводите (Новинки – это наш психологический диспансер), чтобы они ходили парадами.

Григорий Азаренок, СТВ:

А в 1950-е на электрический стул сажали.

Вадим Боровик:

Прошло каких-то 30-40 лет, а мы уже этим людям даем возможность несовершеннолетних детей усыновлять. Послушайте, ну это психически больной человек. У нас даже когда им пол меняют, комиссия заседает, признает их психически неполноценными и на основании этого им разрешают. Этот человек болен. Я не говорю, что больных уничтожать, я не говорю, что за ними гоняться с пулеметом. Я говорю, что они должны вести себя как люди, имеющие определенное психическое отклонение и не популяризировать это, а закрыть это в том круге, общине, которая есть. Не должно быть каких-то клубов в Москве. Москва, вы проводите спецоперацию, так начните борьбу с [гомосексуальностью – прим. ред.]

Григорий Азаренок:

Ребята там, значит, извините, проливают кровь, ребята в этой жаре, в этом всем искупают ваши грехи.