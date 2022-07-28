«А в 1950-е на электрический стул сажали». Вадим Боровик об отношении к меньшинствам в XX и XXI веках
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.
Вадим Боровик, публицист:
1978 год, влечение однополое – это психическое расстройство. Послушайте, вы из Новинок людей на улицу же не выводите (Новинки – это наш психологический диспансер), чтобы они ходили парадами.
Григорий Азаренок, СТВ:
А в 1950-е на электрический стул сажали.
Вадим Боровик:
Прошло каких-то 30-40 лет, а мы уже этим людям даем возможность несовершеннолетних детей усыновлять. Послушайте, ну это психически больной человек. У нас даже когда им пол меняют, комиссия заседает, признает их психически неполноценными и на основании этого им разрешают. Этот человек болен. Я не говорю, что больных уничтожать, я не говорю, что за ними гоняться с пулеметом. Я говорю, что они должны вести себя как люди, имеющие определенное психическое отклонение и не популяризировать это, а закрыть это в том круге, общине, которая есть. Не должно быть каких-то клубов в Москве. Москва, вы проводите спецоперацию, так начните борьбу с [гомосексуальностью – прим. ред.]
Григорий Азаренок:
Ребята там, значит, извините, проливают кровь, ребята в этой жаре, в этом всем искупают ваши грехи.
Вадим Боровик:
А по Москве ходят [гомосексуалы – прим. ред.], извините меня, на каблуках.
Григорий Азаренок:
Все правильно, мы в интернете.
Вадим Боровик:
А потом Ксюша Собчак или Вдудь, которые имеют 6-, 20-миллионные просмотры, начинают критиковать: как это так, вы гомофоб? Что формируется у подростка? А Ксюша, Юра Дудь, еще пару таких модных блогеров…
Григорий Азаренок:
А потом Ксюша еще пойдет храм осквернит.
Вадим Боровик:
Они же, оказывается, защищают этих ребят. А сегодня послушайте, поговорите с 18-летними, 20-летними – у них очень в этом контексте сформирована толерантность, терпимость. Я вообще против агрессии. Нам не нужна никакая агрессия. У нас в свое время КГБ контролировало всех этих ребят, они были лучшие (я не имею к этому отношения), но они были лучшие стукачи на эту организацию. Потому что они все ходили под статьей, которая была в Союзе (пять лет) за мужеложство, и очень хорошо сотрудничали с органами. Поэтому нам надо что вернуть: чтобы они просто тихо себя вели и скромно на нашем евразийском пространстве. Мы никого не будем обижать, никаких репрессий, ничего не будет, но просто скромность, понимаете. Там, кстати, в России приучили: песни поют, жен имеют (якобы жен), но не навязывают.
Григорий Азаренок:
Хотя все все знают.
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