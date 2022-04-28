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Планируется подписание масштабного соглашения. Продолжается визит делегации из Воронежа в Беларуси

28 апреля 2022 06:22
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Импортозамещение, поставки техники, строительство социальных объектов. Новые направления сотрудничества с Беларусью определяет делегация правительства Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Планируется подписание масштабного соглашения. Продолжается визит делегации из Воронежа в Беларуси-1

27 апреля уже изучили возможности техники на Минском автомобильном и тракторном заводах. Работа делегации продолжится и сегодня. Результатом переговоров в завершении насыщенной программы визита станет подписание масштабного соглашения. Оно даст мощный импульс развитию двусторонних отношений между Беларусью и Воронежской областью в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.  

Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа – читайте здесь.   

# Беларусь-Россия # общество # Александр Гусев # Фотофакт

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