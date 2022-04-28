Путь от рядового до генерала. Как Василий Щур руководил пограничными войсками и писал книги в отставке?

Анна Кошевая, ученик гимназии №50 Минска: Мой прадедушка Василий Тимофеевич Щур родился в городе Каневе Черкасской области в семье служащего. Вся жизнь его была связана с пограничными войсками. Он прошел сложный путь – от рядового до генерала. Василий Тимофеевич охранял границу во многих регионах, последние годы службы были связаны с Москвой. Он был начальником политуправления пограничных войск СССР, руководителем высших пограничных командных курсов. За заслуги перед отечеством мой прадедушка Василий Тимофеевич Щур награжден Орденом Ленина, двумя Орденами Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, Орденом Дружбы народов, Орденом «За службу Родине» вооруженных сил СССР III степени и многими медалями.

Анна Кошевая:

В отставке наш прадедушка написал семь книг-воспоминаний о своей жизни, пограничной службе, о своих товарищах и боевых днях. Все эти книги опубликованы. Наша прабабушка Екатерина Антоновна Щур была дедушке настоящей боевой подругой. Вместе с ним совершили свыше 20 переездов к новым, зачастую абсолютно не обжитым местам. Например, на острове Кунашир семье офицеров пришлось какое-то время жить в палатках. Вместе они вырастили двух детей. Наши родители часто рассказывают нам про своих героических дедушку и бабушку. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.

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