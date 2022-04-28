22 июня 1941-го отправился в увольнение, но началась война. Как Александр Ульянович дошёл до победы и прожил сто лет?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Иван Сукристик, ученик гимназии №50 Минска:
Мой прадед – герой. Мой прадед Ульянович Александр Иосифович был стрелком-радистом дальней авиации, командиром взвода связи. Родился Александр Иосифович Ульянович третьего октября 1921 года в Копыле Минской области. Окончил там школу, затем – Республиканскую спортивную школу в Минске. В 1940 году был призван в ряды Красной армии. В Омске получил специальность стрелка-радиста дальней бомбардировочной авиации. Прадедушка вспоминал, как 22 июня 1941 года новоиспеченный сержант отправился в увольнение. И вдруг по громкоговорителю объявили о том, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В первый же день войны прадеда-выпускника направили стрелком-радистом дальнего бомбардировщика. Он прошел всю войну. Был начальником радиостанции, участвовал в уникальной военной операции – Штурм Зееловских высот – восточнее Берлина. За эту операцию мой прадед награжден Орденом Красной Звезды.
Иван Сукристик:
Война для прадеда закончилась второго мая 1945 года в Берлине. Второго мая 1945 года ликующие бойцы и командиры становились друг другу на плечи и расписывались на стенах Рейхстага. Автограф химическим карандашом здесь оставил и мой прадед. У нас в семье бережно хранят реликвию тех дней – газету «Правда» от 10 мая 1945 года с известием о Великой Победе.
Иван Сукристик:
Мой прадед награжден двумя Орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями СССР и Республики Беларусь. Но особенно мой прадед гордился медалью «За взятие Берлина» и двумя благодарностями Верховного главнокомандующего Сталина «За штурм Берлина». После войны мой прадед находился на комсомольской партийной работе. Работал первым секретарем Гродненского обкома партии, первым заместителем Министра культуры БССР, возглавлял Музей истории Великой Отечественной войны. К своему 95-летию Александр Иосифович Ульянович подготовил и издал сборник своих стихов «Памятное», где собраны лучшие стихотворения о воинском долге, защите отечества. Александр Иосифович Ульянович умер в 2021 году в возрасте ста лет. Я помню, я горжусь. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.
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