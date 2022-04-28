22 июня 1941-го отправился в увольнение, но началась война. Как Александр Ульянович дошёл до победы и прожил сто лет?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Иван Сукристик, ученик гимназии №50 Минска:

Мой прадед – герой. Мой прадед Ульянович Александр Иосифович был стрелком-радистом дальней авиации, командиром взвода связи. Родился Александр Иосифович Ульянович третьего октября 1921 года в Копыле Минской области. Окончил там школу, затем – Республиканскую спортивную школу в Минске. В 1940 году был призван в ряды Красной армии. В Омске получил специальность стрелка-радиста дальней бомбардировочной авиации. Прадедушка вспоминал, как 22 июня 1941 года новоиспеченный сержант отправился в увольнение. И вдруг по громкоговорителю объявили о том, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В первый же день войны прадеда-выпускника направили стрелком-радистом дальнего бомбардировщика. Он прошел всю войну. Был начальником радиостанции, участвовал в уникальной военной операции – Штурм Зееловских высот – восточнее Берлина. За эту операцию мой прадед награжден Орденом Красной Звезды.