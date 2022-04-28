«Я ещё слишком маленький, чтобы совершать настоящие подвиги». Школьник рассказал о своём героическом прапрадеде

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Илья Мамчыц, ученик гимназии №50 Минска:
Моего прапрадедушку зовут Сергей Афанасьевич Фефелов. Он родился в 1901 году. На службу пошел в 1919 году рядовым, а стал генерал-лейтенантом. Он воевал на 1-м и 2-м Белорусском фронте. Награжден за боевые заслуги двумя Орденами Ленина, тремя Орденами Красного Знамени, Орденом Суворова, Орденом Красной Звезды. Орденами Отечественной войны и многими медалями. На реке Висла, рискуя жизнью, обеспечил снабжение трофейным топливом советские танки, что дало возможность прорыва обороны фашистов.
Илья Мамчыц:
Я горжусь своим прапрадедушкой. Ценой огромных усилий, пережив ранения, он ковал ту победу в Великой Отечественной войне. Я еще слишком маленький, чтобы совершать настоящие подвиги, но я точно знаю, что вырасту настоящим человеком, как он. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.
Читайте также:
Путь от рядового до генерала. Как Василий Щур руководил пограничными войсками и писал книги в отставке?
«В рукопашном бою уничтожил семь немецких солдат». Почему раненый Иван Воробей продолжал воевать?
«Смог отбить контратаки пехоты немцев». Кто такой Феликс Федорович и чем он помог советскому фронту?