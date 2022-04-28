«Я ещё слишком маленький, чтобы совершать настоящие подвиги». Школьник рассказал о своём героическом прапрадеде

Илья Мамчыц, ученик гимназии №50 Минска:

Моего прапрадедушку зовут Сергей Афанасьевич Фефелов. Он родился в 1901 году. На службу пошел в 1919 году рядовым, а стал генерал-лейтенантом. Он воевал на 1-м и 2-м Белорусском фронте. Награжден за боевые заслуги двумя Орденами Ленина, тремя Орденами Красного Знамени, Орденом Суворова, Орденом Красной Звезды. Орденами Отечественной войны и многими медалями. На реке Висла, рискуя жизнью, обеспечил снабжение трофейным топливом советские танки, что дало возможность прорыва обороны фашистов.