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Улучшение качества жизни инвалидов. В Минской области отдали дань уважения ветеранам локальных войн

02 декабря 2021 17:58
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Новости Беларуси. Накануне Дня инвалидов уделили внимание и отдали дань уважения ветеранам локальных войн. Для представителей от Минской области организовали торжественную встречу в сельском Доме культуры агрогородка Лесной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Улучшение качества жизни инвалидов. В Минской области отдали дань уважения ветеранам локальных войн-1

Участники мероприятия подвели итоги работы и наметили планы на 2022 год. Артисты подготовили вокальные и хореографические номера.  

Улучшение качества жизни инвалидов. В Минской области отдали дань уважения ветеранам локальных войн-4

Наталья Смык:  
Рядом со мной мой супруг, зовут его Андрей Васильевич. Он является инвалидом II группы, воин-интернационалист, исполнявший свой долг в Афганистане в 1980-х годах. Это феерия просто. Мне очень понравилось. Особенно вот этот гурт наш белорусский «Богач».  

Улучшение качества жизни инвалидов. В Минской области отдали дань уважения ветеранам локальных войн-7

Андрей Смык:
Очень хорошие впечатления, очень понравилось.  

Улучшение качества жизни инвалидов. В Минской области отдали дань уважения ветеранам локальных войн-10

Николай Самонов, председатель Минского областного общественного объединения инвалидов-участников локальных войн:  
Наша уставная обязанность обязывает нас: улучшение качества жизни инвалидов. Нам сельхозпредприятия Минского района выделили 6,5 тонн картофеля. И мы, начиная от Лесковки и до Воложина, доставили этим инвалидам.  

Также ветеранам вручили свыше 70 подарочных наборов. Тем, кто не смог прийти на мероприятие, пакеты доставили на дом.  

# Ветеран войны # общество # Николай Самонов # Андрей Смык # Наталья Смык # Фотофакт

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