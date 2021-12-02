Улучшение качества жизни инвалидов. В Минской области отдали дань уважения ветеранам локальных войн

Новости Беларуси. Накануне Дня инвалидов уделили внимание и отдали дань уважения ветеранам локальных войн. Для представителей от Минской области организовали торжественную встречу в сельском Доме культуры агрогородка Лесной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники мероприятия подвели итоги работы и наметили планы на 2022 год. Артисты подготовили вокальные и хореографические номера.

Наталья Смык: Рядом со мной мой супруг, зовут его Андрей Васильевич. Он является инвалидом II группы, воин-интернационалист, исполнявший свой долг в Афганистане в 1980-х годах. Это феерия просто. Мне очень понравилось. Особенно вот этот гурт наш белорусский «Богач».

Николай Самонов, председатель Минского областного общественного объединения инвалидов-участников локальных войн:

Наша уставная обязанность обязывает нас: улучшение качества жизни инвалидов. Нам сельхозпредприятия Минского района выделили 6,5 тонн картофеля. И мы, начиная от Лесковки и до Воложина, доставили этим инвалидам.

Также ветеранам вручили свыше 70 подарочных наборов. Тем, кто не смог прийти на мероприятие, пакеты доставили на дом.