Александр Лукашенко в БНТУ: мы переживаем очень сложный период в становлении белорусской государственности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил БНТУ, чтобы лично поздравить университет со столетием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие не было запланировано в графике главы государства и стало приятным сюрпризом для преподавателей и студентов альма-матер. Президент отметил, что к профессии инженера относится с особым трепетом, как и к самому вузу, который сегодня является настоящей кузницей кадров для атомной отрасли страны.

Президент приехал в БНТУ не с пустыми руками. Александр Лукашенко вручил вузу почетную награду – орден Трудовой Славы. Такой знак отличия университету вручается впервые в истории независимой Беларуси. Сотрудники учебного заведения получили поощрения и личное признание. Обо всем подробно – Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Несмотря на то, что мероприятие в график главы государства вписалось лишь в последний момент, нежданным гостем на празднике университета Президента не назовешь. Встречали Александра Лукашенко громкими аплодисментами и теплыми улыбками. Ведь получать поздравления всегда приятно. Вдвойне – если это еще и сюрприз на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешнее мероприятие – это дань уважения в честь тех, кто не только создавал этот университет. В честь тех, кто прославил своими делами этот вуз. Вы явились родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в нашей стране. Вы очень правильно сделали, что выставили здесь, на подъезде, лучшие образцы своего творчества. Творчества тех, кто в свое время не просто прикоснулся к этим «седовласым» стенам нашего вуза, но тот, кто, получив здесь знания и образование, творит чудеса (подробнее здесь).

Между историей БНТУ и укреплением технологического потенциала Беларуси можно смело ставить знак равно. В разные годы университет готовил специалистов для новых предприятий и заводов. Под нужды промышленных гигантов оперативно создавались целые факультеты. За годы суверенитета БНТУ пополнился 50 специальностями.

Александр Лукашенко:

Я всегда, честно вам скажу, не потому, что здесь, сравнивая разные вузы, с величайшим уважением относился к вашим выпускникам. Сравнивал поведение тех или иных студентов, выпускников и так далее. Вы были всегда основой и фундаментом нашего государства. И, назначая на какие-то должности самые высокие, если я видел, что он инженер, я всегда говорил: «Это человек государственный». Я очень хочу, чтобы вы блюли честь своего университета. Чтобы вы ценили это. Чтобы вы были настоящей опорой нашего государства.

Сегодня студенты и выпускники вуза – гарант развития еще и атомной энергетики в Беларуси. О таком образовательном апгрейде предыдущие поколения инженеров не могли и мечтать. Президент подчеркнул: в непростое для страны время столетний путь инженерного роста должен стать для нас напутствием и уроком.

Александр Лукашенко:

Мы переживаем очень трудный, очень сложный период в становлении белорусской государственности, белорусской независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. Участников Великой Отечественной войны осталось чуть больше 5 000. Каждый третий человек погиб в этой страшной войне, и там ковалась основа нашей независимости. Если хотите, основа существования нашего университета. Он в 1920 году появился. Не было бы этой Победы, мы бы не праздновали сегодня 100-летие. Я хочу пожелать о самом главном. Чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы. Чтобы наши дети и дети еще не родившиеся молодых людей, студентов, чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, это тяжелое будущее, которое нам предстоит и которое уже началось. Поэтому я обращаюсь к старшему поколению. Сделайте все для того, чтобы инженер всегда оставался патриотом и берег наш суверенитет и нашу независимость.

В зале действительно гении технической мысли. Результаты их многолетнего интеллектуального труда приуменьшить невозможно. Оценить их Александр Лукашенко решил беспрецедентной для вузов наградой – орденом Трудовой Славы. Почетный подарок от почетного гостя.

Несмолкающие аплодисменты студентов, выпускников и преподавателей, наверное, лучшее подтверждение трепетности момента. Личное признание сегодня получили ветераны техобразования: руководители кафедр, профессоры и деканы.

Свою руку многие из этих людей когда-то приложили к рождению предприятий-титанов.

Может быть, за высокотехнологичными и громкими брендами Беларуси имена профессоров затерялись. Но не в памяти Президента.