«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске

Новости Беларуси. Во Дворце детей и молодежи дали старт городскому этапу республиканской акции «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для 70 гостей подготовили новогодний сюрприз – спектакль от творческого коллектива.
Новости Беларуси. Во Дворце детей и молодежи дали старт городскому этапу республиканской акции «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для 70 гостей подготовили новогодний сюрприз – спектакль от творческого коллектива.
Анонсировали и благотворительные мероприятия, которые будут проходить до 10 января. В домах-интернатах, детских садах и школах столицы пройдут праздничные утренники с подарками и выступлениями Деда Мороза.
Елизавета Ершова, учащаяся средней школы № 37:
Я написала письмо Деду Морозу. Я у него попросила, чтобы я научилась играть в шахматы, потому что шахматы – это довольно сложная игра.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Праздничные мероприятия будут нарастать, чтобы мы смогли окунуться в эту атмосферу праздника со своими самыми родными и близкими людьми встретить Новый год, чтобы ощущалось всегда то, что есть забота, что есть тепло взрослого человека рядом, чтобы все те задумки, о которых они мечтают, чтобы все доброе, что они загадают, все реализовалось в 2021 году.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Традиционно закреплены наши предприятия за учреждениями дошкольного образования, естественно, охвачены все учреждения социально ориентированные. Школы тоже не остаются без внимания.
Кульминацией праздника станет главная елка страны, которая традиционно проводится во Дворце Республики. На мероприятии будут приняты все меры безопасности: масочный режим, рассадка по правилам социального дистанцирования.