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«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске

10 декабря 2020 20:44
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Новости Беларуси. Во Дворце детей и молодежи дали старт городскому этапу республиканской акции «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для 70 гостей подготовили новогодний сюрприз – спектакль от творческого коллектива.

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-1

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-3

Анонсировали и благотворительные мероприятия, которые будут проходить до 10 января. В домах-интернатах, детских садах и школах столицы пройдут праздничные утренники с подарками и выступлениями Деда Мороза.

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-6

Елизавета Ершова, учащаяся средней школы № 37:
Я написала письмо Деду Морозу. Я у него попросила, чтобы я научилась играть в шахматы, потому что шахматы – это довольно сложная игра.

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-9

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Праздничные мероприятия будут нарастать, чтобы мы смогли окунуться в эту атмосферу праздника со своими самыми родными и близкими людьми встретить Новый год, чтобы ощущалось всегда то, что есть забота, что есть тепло взрослого человека рядом, чтобы все те задумки, о которых они мечтают, чтобы все доброе, что они загадают, все реализовалось в 2021 году.

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-12

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Традиционно закреплены наши предприятия за учреждениями дошкольного образования, естественно, охвачены все учреждения социально ориентированные. Школы тоже не остаются без внимания.

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-15

Кульминацией праздника станет главная елка страны, которая традиционно проводится во Дворце Республики. На мероприятии будут приняты все меры безопасности: масочный режим, рассадка по правилам социального дистанцирования.

# Новый год # общество # Александр Кадлубай # Артем Цуран # Фотофакт

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