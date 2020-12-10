«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске

Новости Беларуси. Во Дворце детей и молодежи дали старт городскому этапу республиканской акции «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для 70 гостей подготовили новогодний сюрприз – спектакль от творческого коллектива.

Анонсировали и благотворительные мероприятия, которые будут проходить до 10 января. В домах-интернатах, детских садах и школах столицы пройдут праздничные утренники с подарками и выступлениями Деда Мороза.

Елизавета Ершова, учащаяся средней школы № 37:

Я написала письмо Деду Морозу. Я у него попросила, чтобы я научилась играть в шахматы, потому что шахматы – это довольно сложная игра.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Праздничные мероприятия будут нарастать, чтобы мы смогли окунуться в эту атмосферу праздника со своими самыми родными и близкими людьми встретить Новый год, чтобы ощущалось всегда то, что есть забота, что есть тепло взрослого человека рядом, чтобы все те задумки, о которых они мечтают, чтобы все доброе, что они загадают, все реализовалось в 2021 году.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Традиционно закреплены наши предприятия за учреждениями дошкольного образования, естественно, охвачены все учреждения социально ориентированные. Школы тоже не остаются без внимания.