В Минске открылся единый центр занятости. Что это и как оно работает?

Новости Беларуси. Единый центр занятости открылся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Раньше найти работу можно было в трех отделениях: в Московском, Советском и Партизанском районах, а также в управлении занятости Мингорисполкома.

Теперь все специалисты переехали в одно здание на Берестянской, 20. Открыл современный объект председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Новый формат оптимизирует работу службы. Здесь есть специализированные отделы для работы с разными социальными группами.

В центре организован компьютерный зал для самостоятельного поиска предложений. Также регулярно будут проходить ярмарки вакансий и дни предпринимательства.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Этот центр – самые современные технологии, информационные технологии здесь установлены, которые позволяют работать не только в очном режиме, но и в онлайн режиме, каждый человек может обратиться, посмотреть дистанционно. Порядка 200 тысяч человек ежегодно обращается в наши службы именно дистанционным способом. И сегодня созданы все условия для того, чтобы желающий иметь работу мог ее получить. Мы будем продолжать работать в этом направлении.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Специалисты – с 1 декабря они переехали, здесь работают – говорят: «Мы видим приток, потому что это ново, это современно». И, глядя на это, есть уверенность, что здесь будет качество, здесь будет надежность и профессионализм.