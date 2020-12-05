Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды

С начала недели на периферии антициклона на территорию республики начнет поступать более холодная воздушная масса с востока, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

В первую половину недели в Беларуси будет господствовать зимний характер погоды. С юга европейской части России на территорию страны будут поступать холодные и в основном сухие воздушные массы. Температура воздуха в ночные часы по стране ожидается -3..-10°C, днем -1..-6°C.

Во второй половине недели воздушные потоки меняются, уже с юга Европы на территорию нашей страны предполагается вынос теплых морских воздушных масс. Температура воздуха попытается приблизиться к нулевой отметке.