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Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды

05 декабря 2020 16:20
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С начала недели на периферии антициклона на территорию республики начнет поступать более холодная воздушная масса с востока, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-1

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:  
В первую половину недели в Беларуси будет господствовать зимний характер погоды. С юга европейской части России на территорию страны будут поступать холодные и в основном сухие воздушные массы. Температура воздуха в ночные часы по стране ожидается  -3..-10°C, днем -1..-6°C.

Во второй половине недели воздушные потоки меняются, уже с юга Европы на территорию нашей страны предполагается вынос теплых морских воздушных масс. Температура воздуха попытается приблизиться к нулевой отметке.

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-7

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-9

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-11

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-13

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-15

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды-17

В среду, 9 декабря, ночью еще сохранится влияние периферии антициклона, а уже утром и днем на территорию Беларуси начнет поступать влажная воздушная масса с юга Европы.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Виктория Матвиенко # Фотофакт

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