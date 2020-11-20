На дорогах Беларуси участились случаи гибели пешеходов. ГАИ напоминает, как обезопасить себя

Новости Беларуси. ГАИ усилит контроль на дорогах страны в эти выходные. Только за прошлую неделю в ДТП погибли шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темнеет сейчас рано, и пешеходы практически незаметны для водителя. В этой связи сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости использовать фликеры, особенно вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Анна Банадык, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

Пять смертельных наездов были совершены в темное время суток, причем во всех случаях пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами. Ситуация осложняется тем, что пешеходы, освещенные светом фар, твердо уверены в том, что они видны водителю, но это далеко не так, особенно в сложных погодных условиях, которые наблюдались на текущей неделе: это дождь, мокрый снег, туманы, плюс блики на мокрой дороге, плюс встречное ослепление. Естественно, с места водителя пешеход становится практически невидимым.

Фликеры помогают пешеходу светиться в свете фар на расстоянии от 140 до 400 метров, а это значит, что у водителя появляется шанс вовремя заметить человека на темной дороге и предпринять какие-то меры во избежание наезда.