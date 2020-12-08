О каких правилах безопасности на дороге нужно помнить водителям и пешеходам зимой?

Новости Беларуси. ГАИ усиливает контроль на дорогах страны. На этот раз под пристальным вниманием пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декабрь – один из самых сложных месяцев для водителей. Рано темнеет, и люди практически незаметны. Ситуацию осложняют отрицательные температуры и частые осадки. В итоге ухудшается не только видимость, но и сцепление шин с дорожным покрытием.

Чтобы предупредить трагическое развитие событий, рейдовые группы будут пресекать нарушения водителями правил проезда переходов. Под контролем и сами пешеходы. В этой связи сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости использовать фликеры в темное время суток.

Специальный комплекс мер продлится по 17 декабря.

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