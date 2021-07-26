Голиков: если вас интересует, что на самом деле происходит в белорусской армии, инициативная группа блогеров есть во всех соцсетях

Новости Беларуси. Авторское мнение на СТВ. О суевериях и невероятно суеверной части населения Беларуси расскажет в своей рубрике блогер Алексей Голиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

Черная кошка, пустое ведро, 13-е число, особенно если оно выпадает на пятницу, – суеверия. И большинство из нас понимают, что суеверие – полная глупость. Но ведь среди нас есть и те люди, которые нет-нет да и постучат по столу или плюнут через плечо. Алексей Голиков:

В августе 2020 года суеверных людей оказалось достаточно много. Сначала они поверили в то, что их 97 %, потом – что 3 % умудрились украсть все их голоса. Еще чуть позже – что какая-то молодая женщина, которая ни дня не была в политике, может, во-первых, организовать честные выборы, во-вторых, привести их в страну, где течет молоко и мед. Все хорошо, осталось немного подождать, всего лишь лет так 39. И все равно по сценарию ни одна нога суеверного не ступит на землю обетованную.

Алексей Голиков:

Что лежит в основе суеверия? Отсутствие критического мышления, способного к конструктивной переработке информации. С другой стороны, в основе неверия человека лежит горький опыт обмана. Сгоревшие вклады советского человека и развал Советского Союза сильно подорвали веру в государство, но это другое. Алексей Голиков:

Есть элементарные, очевидные вещи, в которые не верить – быть невеждой. Западные СМИ, которых макнули носом в их грязную работу, никак не хотят верить в объективность фильма «Манкурты», «Беларусь для жести» и расследования ОНТ. Нападение на Азаренка тоже ставится под сомнение. Вот во всем мире на журналистов нападают, некоторых даже растворяют в кислоте, а на белорусского – нет, этого не может быть. Знаете, все это политические вещи, которые в самом деле могут иметь кардинально противоположную природу. Но есть два момента, которые обойти логикой невозможно – это очевидный факт, описание его природы и упорное нежелание зрителя верить в случившееся. Естественно, предложу пример.

Ровно 20 лет назад вот из этих ворот вышел молодой человек. И сегодня он возвратился для того, чтобы опять попасть туда. Здравствуйте, меня зовут Алексей Голиков, я служил в этой части. Тогда это были железнодорожные войска ВЧ 32213. Сегодня это транспортные войска, и мы попадем туда для того, чтобы показать вам, как сегодня служит белорусский солдат. Алексей Голиков:

Пару дней назад инициативная группа блогеров посетила воинскую часть транспортных войск в Слуцке. Цель одна – непредвзято и объективно показать жизнь и быт солдата в белорусской армии. По распорядку дня блогеры в Telegram и на YouTube показали утреннюю физическую зарядку солдат.

Алексей Голиков:

Нашлась часть невероятно суеверных, которые в комментариях написали, что спортивную форму солдатам выдали с вечера специально для съемок. А все, что мы показываем, вовсе не соответствует действительности.

В тот момент, когда служил я, было всего лишь две формы одежды: рабочая, в которой мы выполняли ремонт техники, бегали по полигонам, и повседневка. В повседневке мы ходили в том числе и в увольнение, просто мы ее гладили, чистили, чтобы блестела. Сейчас, как нам уже показывают, в транспортных войсках есть несколько видов одежды. Начнем с самой, скажем так, непрезентабельной – это рабочая форма одежды, в которой ребята ремонтируют технику, обслуживают какие-то узлы, агрегаты. Возможно, даже проходят какие-то учебные занятия. Потом есть повседневная форма одежды, она называется «боевая», в которой они находятся ежедневно. И парадная форма одежды, в которой они ходят в увольнение. Она отличается по внешнему виду и выглядит довольно презентабельно. А еще есть спортивная форма одежды. Мы уже показывали в стриме, что ребята занимаются в спортивной одежде. Нам пишут в комментариях: «Голиков, что ты нам показываешь, это все показуха, нет никакой спортивной формы в армии».

Я подошел и спросил. Мне говорят: «Ну, подойдите к одежде, спросите сами». На каждой одежде есть пришитая бирочка, которую, наверное, вряд ли кто-то будет пришивать как-то отдельно. Действительно, на одежде есть капли пота, потому что ребята занимаются. То есть это реальная спортивная форма, в которой ребята тренируются или идут на разминку. Это говорит о том, что в белорусской армии тоже происходит и техническое переоснащение, в том числе и со стороны службы быта. Поэтому ваше дело – верить или не верить, мы вам всего лишь показываем, как есть. Алексей Голиков:

Суеверие – следствие отсутствия критического мышления. Суеверие основано на личных фобиях, на страхах, то есть на эмоциях. Вас могут напугать совершенно безобидным тараканом, и вы будете прилюдно визжать на площади. Не верите? Так отмотайте время на август 2020 года и убедитесь сами. Взрослый мужик так испугался таракана, что по улицам и площадям ходил с тапком. И ладно бы он один – но их же было много.

Алексей Голиков:

Пример другого вида неверия я наглядно описал чуточку ранее. Сегодня государство открыто представляет обществу интервью людей с той стороны: Воскресенского, Бегуна, Протасевича. Показывают схроны с оружием, изъятые крупные суммы денег, прямые связи альтернативных СМИ с заказчиками и их цели. Не верят. ГУБОПиК показывает, что всех, кто подписан на экстремистские каналы и принимал участие в массовых беспорядках, вычислят и найдут. Не верят, но недолго. Устанавливают и находят всех. Хотите не верить в наказание и опять нарушать закон? Это ваш свободный выбор, и можете не верить, но отвечать придется по закону. Алексей Голиков:

Инициативная группа блогеров благодарит министра обороны Виктора Хренина, его помощника по идеологической работе Леонида Касинского и командование 30-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады за предоставленную возможность объективно освещать положение дел в белорусской армии и радужный прием.

У меня прямо ностальгия по армейской жизни. Я за 20 лет первый раз попадаю в реальную воинскую часть. Это настолько круто, настолько классно – просто новый адреналин в крови. Ты моментально втягиваешь живот, выпрямляешь грудь и при стойке «смирно» у тебя резко сводятся пяточки и разводятся носочки. Алексей Голиков:

Если вас по-настоящему интересует, что на самом деле сегодня происходит в белорусской армии, – добро пожаловать. Инициативная группа блогеров Беларуси есть во всех социальных сетях. Вашему вниманию фрагменты дня поминутно. Интервью с командиром части и его взгляд на солдата, патриотизм и отзывы родителей.

Естественно, выходишь солдатом на КПП, благодаришь родителей за воспитание – это нормально, это правильно. И это не скрытый какой-то там подтекст, это действительно. Я и сейчас скажу каждой матери, отцу спасибо за воспитание сына. Но получаю от матери ответ: «Знаете, вы не могли бы солдата еще на полтора года оставить?» Ее сына. Честно сказать, я сконфузился, неудобное положение. «А что, причина?» Она говорит: «Мы так отдохнули от него». Были и такие ситуации. Но буквально через неделю звонок этой матери. Я сразу не узнал, она потом начала объяснять, кто такая. Номер телефона мы ни от кого не прячем, на КПП каждого командира, заместителя мобильный телефон есть – поэтому, я так понимаю, срисовала. Звонит с благодарностью и говорит: «Вы знаете, за 20 лет мой сын в первый раз спросил: «Мама, чем тебе помочь?» Что вы, – говорит, – делаете с ними в армии?»