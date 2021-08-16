Голиков: «Белорусы за традиционные ценности, классический секс и свободное право принятия политических решений»

Новости Беларуси. Авторская журналистика. О том, как «Большой разговор с Президентом» наделал много шума в мире и спровоцировал ряд масштабных геополитических и личного плана событий, расскажет в своей рубрике блогер Алексей Голиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

«Большой разговор» лидера маленькой Беларуси наделал много шума в огромном мире.

В медийном пространстве Украины Лукашенко скоро обгонит нашего президента. Алексей Голиков:

Восьмичасовая встреча Лукашенко спровоцировала ряд масштабных геополитических и личного плана событий. Прямо со стакана, без тоста, от бессилия, простите за слово, забухал украинский Гордон. Прокомментировать выступление Лукашенко с красным, как слива, носом он смог спустя лишь несколько дней – мерзавчик таки одолел мерзавца. Ядерный бальзамчик «тук-тук» белорусского, а не «самостийного выробу» поставил Гордона в очередь после Латушко за печенью. Но об алкоголиках достаточно.

Алексей Голиков:

Литовский Науседа на следующий день после «Большого разговора», как по мановению волшебной палочки или резиновой дубинки, как вам удобнее, из демократичного президента превратился в деспотичного фашиста. Литовские пограничники по земле волокут беременную женщину без сознания. Бросают человека, как скотину, в беспомощном состоянии. Литовские полицейские дубинками избивают мирных литовцев, которые банально не согласны – каратели. Вот примерно такая риторика сегодня клокочет в российско-белорусском инфополе. Если подвести эмоциональную черту, то в Украине кампания «Зе» началась после правления шоколадного «По», которому действительно было «по» на все, кроме «Рошен». В Литве полная «Жо» началась еще во время правления «На», которому действительно полностью наплевать и на беженцев, и на собственный народ.

Алексей Голиков:

Но с этими «Жо», «Зе», «По» и «На» достаточно. Сарказм, иронию и эмоции в сторону, попробуем критически осмыслить действительно политическое событие – «Большой разговор с Президентом Лукашенко». Алексей Голиков:

Начнем с того, что датой проведения «Разговора» 9 августа Лукашенко поставил две жирные точки. Для всех чревовещателей о падении режима он на весь мир отметил годовщину правления. А вот освещать юбилей приперлись почти все мировые СМИ. И вторая: всем желающим откусить кусок от Беларуси: «Не обломится, здесь кирую я, сунетесь – получите по щам!» Четко, лаконично и понятно. И попробуйте не согласиться, но факты на столе. Порядок навел, всех невероятных и неугомонных угомонил, хлеб почти убрал, атомную станцию запустил. В стране спокойно: покрышки не жгут, танки вокруг Дворца не стоят. Не согласны? Пожалуйста, факты на стол!

Что касается Лукашенко, я его уважаю, он сохранил промышленность. Я думаю, что придет время, поменяется, другой у вас будет Президент. И сам Лукашенко без боя отдаст власть другим людям. Но он не хочет сейчас, в такое время, не может отдать эту власть, потому что, вы видите, эти сволочи, они только и ждут момента, чтобы купить всю Беларусь и сделать из вас рабов, как из наших литовцев, сделали рабами.

Алексей Голиков:

А вот еще один фокус. «Большой разговор» собрал всех прикорытников и подпевал – да-да, вот под таким соусом некоторые пытались подать это мероприятие. И это правда: сильный лидер сплотил своих сторонников. Их оказалось ни больше ни меньше – 97 %. В Польше, Литве и Украине рейтинги власти на фоне последних событий рухнули до уровня нелегитимности. А вот легитимность белорусского Президента приехали подтвердить ведущие СМИ Америки, Англии, России, Украины и Польши. Факт – вещь упрямая.

Че пол-Украины так восхваляет сегодня «Батька Лукашенко»? Что-то же нравится людям сегодня вот в этом жестком правлении. Что там если построили дорогу, в Беларуси, то она не разваливается с первым снегом, потому что Батька руки оторвет.

Алексей Голиков:

Если Лукашенко нелегитимен, то какого Латушко вы приехали на «Большой разговор»? Зачем вы просите у него интервью? Вы берите интервью у Тихановской – мы хоть от души посмеемся над Байденом. А есть еще два момента. На «Большом разговоре» повальное большинство вопросов касалось внешней политики и призыва остановиться. Поясняю на пальцах. Лукашенко простым языком объяснил, что санкциями никто вопрос не решит, равно как и войной, в которой не выиграет никто, а если кто-то и победит, то явно не Запад.

Президент Беларуси: мы можем в нужный момент мобилизовать 500 тысяч человек, поставить под ружье Алексей Голиков:

Я внимательно анализировал иностранные СМИ, которым давали слово. Во-вторых, что они спрашивали – одно и то же все восемь часов. Со стороны это действо выглядело как фрикции в миссионерской позе, когда не они, а их. И надо признать, до выборов из соображений чистоплотности одноразово был использован украинский Гордон. После выборов ни верховной власти, ни белорусскому народу на ближайшие пять лет никакие Гордоны не нужны. Белорусы за традиционные ценности, классический секс и свободное право принятия политических решений.

Алексей Голиков:

Кстати, о сексе. Вы уже поняли, что весь выпуск пропитан любовью, ведь без нее никуда. У моего родного брата родилась двойня. Через три месяца после рождения детей он знает номер бесплатной квартиры «под ключ» в новом доме. И все это при санкциях, умирающей экономике и «рэжым вось-вось рухне». Я знаю, некоторые из вас скажут: «Это потому что у него брат блогер-прикорытник». Ладно: у меня два брата, а спальных микрорайонов для многодетных только в Бресте как минимум три. Вы что, думаете, все три квартала – мои родственники?