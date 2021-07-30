Президент Беларуси: мы можем в нужный момент мобилизовать 500 тысяч человек, поставить под ружьё

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, наша страна оказалась сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. Но авторы самодельных учебников явно разочаровались на опыте Беларуси, что теория и практика оказались разными, и сейчас впопыхах дорабатывают концепцию цветных революций.

Отдельно Президент остановился на одном из «оружий» противника – санкциях. Глава государства отметил, что страна была готова к такому развитию событий и готова держать удар дальше. Глава государства отметил, что все, что прошла за это непростое время страна, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Ольга Шерснева, СТВ:

И попытки расшатать общество, взбудоражить людей продолжаются и будут продолжаться по всем главным направлениям. Краски никто не сгущает, в действительности только факты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам должен сказать откровенно: если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все Вооруженные Силы со всеми видами вооружений – они будут размещены незамедлительно. Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Мы можем в нужный момент – наша организованная власть и страна, стержнем которой является вертикаль власти – отмобилизовать в короткий промежуток времени (если нужно – за месяц) 500 тысяч человек, поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, повторяю, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем. Я хочу, чтобы они это слышали. Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело и прочее в августе прошлого года, год тому назад и чуть позже, я не ввел никакие Вооруженные Силы – ни из России, ни из Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция.