В Мяделе до конца августа сдадут новостройку. 36 квартир выделят для многодетных семей

Новости Беларуси. Новый 40-квартирный дом в Мяделе введут в эксплуатацию до конца августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый 40-квартирный дом в Мяделе введут в эксплуатацию до конца августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
36 квартир будут предназначены для многодетных. Сейчас благоустраивают дворовую территорию, устанавливают спортивные антивандальные тренажеры. Ключи от квартир жильцы получат уже в сентябре. Также в райцентре планируют приступить к строительству бассейна. В нем будут четыре плавательные дорожки длиной 25 метров, детская территория и зона для оздоровления.
Александр Зверуга, директор УКС Мядельского района:
Также мы ведем благоустройство улиц деревни Нарочь. Планируется строительство и благоустройство улицы в деревне Никольцы Мядельского района и улицы Новинской в деревне Будслав. Сейчас активно ведем разработку проектно-сметной документации по строительству бассейна в городе Мядель.
В 2022 году в Мяделе начнут возводить два жилых дома – на 40 и 32 квартиры. Сейчас составляют проектно-сметную документацию.