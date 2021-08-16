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В Мяделе до конца августа сдадут новостройку. 36 квартир выделят для многодетных семей

16 августа 2021 14:43
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Новости Беларуси. Новый 40-квартирный дом в Мяделе введут в эксплуатацию до конца августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мяделе до конца августа сдадут новостройку. 36 квартир выделят для многодетных семей-1

36 квартир будут предназначены для многодетных. Сейчас благоустраивают дворовую территорию, устанавливают спортивные антивандальные тренажеры. Ключи от квартир жильцы получат уже в сентябре. Также в райцентре планируют приступить к строительству бассейна. В нем будут четыре плавательные дорожки длиной 25 метров, детская территория и зона для оздоровления.

В Мяделе до конца августа сдадут новостройку. 36 квартир выделят для многодетных семей-4

Александр Зверуга, директор УКС Мядельского района:
Также мы ведем благоустройство улиц деревни Нарочь. Планируется строительство и благоустройство улицы в деревне Никольцы Мядельского района и улицы Новинской в деревне Будслав. Сейчас активно ведем разработку проектно-сметной документации по строительству бассейна в городе Мядель.

В Мяделе до конца августа сдадут новостройку. 36 квартир выделят для многодетных семей-7

В 2022 году в Мяделе начнут возводить два жилых дома – на 40 и 32 квартиры. Сейчас составляют проектно-сметную документацию.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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