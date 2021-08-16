На одной станции роют котлован, у другой делают входы. Как продвигается строительство третьей линии Минского метро?

Новости Беларуси. Три новые станции Зеленолужской линии метро планируют открыть через два года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

Строительство третьей ветки идет в плановом режиме. На «Аэродромной» станции метростроители уже приступили к архитектурно-отделочным работам, заканчивают сооружение входов. Продолжается строительство станции «Неморшанский сад» с рабочим названием «Лошицкая».