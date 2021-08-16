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На одной станции роют котлован, у другой делают входы. Как продвигается строительство третьей линии Минского метро?

16 августа 2021 14:05
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Новости Беларуси. Три новые станции Зеленолужской линии метро планируют открыть через два года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

На одной станции роют котлован, у другой делают входы. Как продвигается строительство третьей линии Минского метро?-1

Строительство третьей ветки идет в плановом режиме. На «Аэродромной» станции метростроители уже приступили к архитектурно-отделочным работам, заканчивают сооружение входов. Продолжается строительство станции «Неморшанский сад» с рабочим названием «Лошицкая».

На одной станции роют котлован, у другой делают входы. Как продвигается строительство третьей линии Минского метро?-4

Здесь специалисты переключили теплотрассу на установленных конструкциях.

А вот станцию «Слуцкий гостинец» только начинают строить. Сейчас рабочие делают котлован, приступают к разработке грунта.

Зеленолужская линия метро будет включать 14 станций, которые соединят северную и южную части столицы.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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