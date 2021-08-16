В Беларуси уже собрали более 5 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Белорусские хлеборобы намолотили уже свыше 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране обработано около 80 % площадей зерновых и зернобобовых.

Минская область приближается к намолоту 1,5 миллиона тонн зерна. Миллионный рубеж преодолела и Брестская область. От других регионов в 2021 году не отстает и северный – зерно созрело практически одновременно по всей стране.

Кроме того, полностью убрана уборочная площадь озимого рапса на зерно. Это почти 325 тысяч гектаров. Намолочено этой культуры свыше 730 тысяч тонн. При этом урожайность составила 22,7 центнера на гектар.