Глеб Лапицкий: Витебск – это город всегда очень яркого художества. И вот почему

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем второй серии проекта стал директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Наш древний Витебск, который всегда молодой – это город всей моей жизни. Город замечательный, город, который, основываясь на исторических фактах, строит совершенно новый город. Глеб Лапицкий родился в Витебске. Увлечение вокалом помогло ему стать солистом Витебской областной филармонии. Обладатель престижного приза имени Владимира Мулявина на 10-м Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно 2009». Ныне генеральный директор центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Вы можете сказать, что Витебск – это Шагал и Малевич, а я могу сказать, что Витебск – это «Славянский базар» и Фестиваль современной хореографии. Витебск – это Щемелев, огромное количество промышленных предприятий, которые мы все знаем. Но Витебск – это еще и город всегда очень яркого художества.