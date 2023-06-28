Глеб Лапицкий: Витебск – это город всегда очень яркого художества. И вот почему
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героем второй серии проекта стал директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Наш древний Витебск, который всегда молодой – это город всей моей жизни. Город замечательный, город, который, основываясь на исторических фактах, строит совершенно новый город.
Глеб Лапицкий родился в Витебске. Увлечение вокалом помогло ему стать солистом Витебской областной филармонии. Обладатель престижного приза имени Владимира Мулявина на 10-м Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно 2009». Ныне генеральный директор центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Вы можете сказать, что Витебск – это Шагал и Малевич, а я могу сказать, что Витебск – это «Славянский базар» и Фестиваль современной хореографии. Витебск – это Щемелев, огромное количество промышленных предприятий, которые мы все знаем. Но Витебск – это еще и город всегда очень яркого художества.
В каком городе вы еще увидите расписные люки? Витебск – это там, где на пешеходной улице расписные люки. Где вы увидите расписные подворотни? Витебск – это там, где расписные подворотни.
Глеб Лапицкий:
Можно сказать, что культурно-исторический центр Беларуси – это Полоцк. А если говорить о культурном современном центре – это, безусловно, Витебск. Здесь и люди совершенно другие, потому что там, где рождается культура, должны жить и люди, которые принимают эту культуру, отвечают ей взаимностью, потому что все, что мы говорим о творчестве, может быть только на энергетическом взаимообмене. Здесь энергетика всего города предрасполагает к тому, чтобы здесь творили.
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