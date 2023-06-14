«Колбас делали 400 тонн, сегодня – 4000». Как изменился «Гродненский мясокомбинат» за полвека

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:

Есть такая песня «Та заводская проходная, что в люди вывела меня...» В эту проходную я в августе 1976 года пришел молодым специалистом. В трудовой книжке у меня одна запись: Гродненский мясокомбинат.

Это было областное предприятие, где работали 600 человек. К примеру, сейчас работают 3 000. Колбас делали 400 тонн, сегодня – 4 000. Как раз в мае 2023 года мы узнали, что сделан рекорд. Я очень рад за предприятие, за людей, за директора Олега Витальевича, который тоже пришел сюда молодым специалистом после могилевского университета. Вот такие у нас традиции: сами растим руководителей и сами достигаем огромных успехов.

– Пришел поздравить. 4 000 тонн! Никто никогда не думал, по крайней мере 10 лет назад.

– Я сам еще не принял этого масштаба. 23 года назад, переступив порог нашего любимого, родного предприятия, мы ставили не менее важные рубежи. Самое главное, что мы их всегда преодолевали. Поверьте мне, тот фундамент, который был заложен, подразумевает еще двигаться вперед. Это не последний рубеж, который вас удивит.

– Дай бог.

ОАО «Гродненский мясокомбинат» – флагман мясоперерабатывающей промышленности региона, лидер отрасли по производственным мощностям. Продукция изготавливается только из натуральных продуктов и по эксклюзивным рецептурам. Инновационное производство позволяет выпускать продукцию высокого качества и в широком ассортименте.