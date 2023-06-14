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На месте живописного поместья «Коробчицы» совсем недавно была свалка. Как создавали туристический комплекс?

14 июня 2023 18:05
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Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. 

Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.

На месте живописного поместья «Коробчицы» совсем недавно была свалка. Как создавали туристический комплекс?-1

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:
Когда я вижу все это, иногда вспоминаю о том, что здесь было. Здесь ничего не было. Был только мусор, к сожалению. Здесь дачный поселочек. Были неудобицы, просто никому не нужная территория. Это яркий пример, как человек, если есть желание, настойчивость, может из ничего сделать такую красоту.

На месте живописного поместья «Коробчицы» совсем недавно была свалка. Как создавали туристический комплекс?-4

Агротуристический комплекс «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» – музей под открытым небом в стиле старинной усадьбы XIX века. Территория занимает 16 гектаров, имеется порядка 40 объектов для досуга и развлечений.

На месте живописного поместья «Коробчицы» совсем недавно была свалка. Как создавали туристический комплекс?-7

Комплекс создавался трудом работников «Гродненского мясокомбината». Сегодня пользуется популярностью не только у жителей нашей страны, но и привлекает гостей из зарубежья.

На месте живописного поместья «Коробчицы» совсем недавно была свалка. Как создавали туристический комплекс?-10

Анатолий Гришук:
Около 10 лет шло строительство этого комплекса. Просто были энтузиасты. В субботу и воскресенье мы приходили и организовывали здесь воскресники, субботники, работали. И уже само собой рождалось то, что есть.

Глава государства здесь был, поблагодарил за то, что мы строим подобные объекты. Создано не по приказу. Это создано по любви к Беларуси.

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# Агротуризм # Туризм # Анатолий Гришук # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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