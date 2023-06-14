На месте живописного поместья «Коробчицы» совсем недавно была свалка. Как создавали туристический комплекс?
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.
Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:
Когда я вижу все это, иногда вспоминаю о том, что здесь было. Здесь ничего не было. Был только мусор, к сожалению. Здесь дачный поселочек. Были неудобицы, просто никому не нужная территория. Это яркий пример, как человек, если есть желание, настойчивость, может из ничего сделать такую красоту.
Агротуристический комплекс «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» – музей под открытым небом в стиле старинной усадьбы XIX века. Территория занимает 16 гектаров, имеется порядка 40 объектов для досуга и развлечений.
Комплекс создавался трудом работников «Гродненского мясокомбината». Сегодня пользуется популярностью не только у жителей нашей страны, но и привлекает гостей из зарубежья.
Анатолий Гришук:
Около 10 лет шло строительство этого комплекса. Просто были энтузиасты. В субботу и воскресенье мы приходили и организовывали здесь воскресники, субботники, работали. И уже само собой рождалось то, что есть.
Глава государства здесь был, поблагодарил за то, что мы строим подобные объекты. Создано не по приказу. Это создано по любви к Беларуси.
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