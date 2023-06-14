На месте живописного поместья «Коробчицы» совсем недавно была свалка. Как создавали туристический комплекс?

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе» . Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно: Когда я вижу все это, иногда вспоминаю о том, что здесь было. Здесь ничего не было. Был только мусор, к сожалению. Здесь дачный поселочек. Были неудобицы, просто никому не нужная территория. Это яркий пример, как человек, если есть желание, настойчивость, может из ничего сделать такую красоту.

Комплекс создавался трудом работников «Гродненского мясокомбината». Сегодня пользуется популярностью не только у жителей нашей страны, но и привлекает гостей из зарубежья.

Анатолий Гришук:

Около 10 лет шло строительство этого комплекса. Просто были энтузиасты. В субботу и воскресенье мы приходили и организовывали здесь воскресники, субботники, работали. И уже само собой рождалось то, что есть.

Глава государства здесь был, поблагодарил за то, что мы строим подобные объекты. Создано не по приказу. Это создано по любви к Беларуси.

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