Городской проект «Мир созидаем вместе» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Городской проект «Мир созидаем вместе», приуроченный к Году мира и созидания, стартовал в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Духовно-нравственная встреча состоялась в Храме-памятнике в честь Всех Святых. В великий праздник Богоявления с молодежью пришли пообщаться представители руководства города, православной церкви, общественные деятели. Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Онлайн и офлайн ребята смогли задать вопросы и больше узнать о христианских традициях.

Маргарита Кулина, представитель Молодежного совета при Минском городском совете депутатов:

Мне кажется, очень важно, когда приглашают молодежь на такие мероприятия, так как это важно для воспитания патриотического и духовного.

Степан Хоменко, представитель Молодежного совета при Минском городском совете депутатов:

Я считаю, что очень важно, приглашать молодежь, потому что в наше время молодежь мало задействована во все церковные движения. Я считаю, что очень важно духовное составляющее развивать молодежи нашей.

Вячеслав Гурбанович, заместитель председателя совета работающей молодежи предприятия:

Это уже не первый молодежный форум, где я присутствую, и это действительно все открыто. Сейчас большой акцент идет к работающей молодежи. Потому что, во-первых, и экономику работающая молодежь поднимает, и это наше будущее.