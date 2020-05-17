Главврач Столбцовской больницы: бесподобная молодёжь у меня в районе. Без неё, наверное, нам бы не удалось справиться со всем так, как справились

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:

По электронной почте нам приходят от людей благодарственные письма, и мы с удовольствием их доводим до нашего персонала. Потому что, сидя в этих палатах сейчас, в отделениях целый день, целые сутки, получить вот это вот спасибо – это очень важно.

Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»

Я, конечно, в этой ситуации хотела бы отметить работу наших молодых специалистов. Это, действительно, люди, которые шли, в самом деле, в огонь, воду и медные трубы. Без них бы…