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Главврач Столбцовской больницы: бесподобная молодёжь у меня в районе. Без неё, наверное, нам бы не удалось справиться со всем так, как справились

17 мая 2020 09:42
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, СТВ:
Светлана Глебко, руководитель Столбцовской районной больницы, пришла в нашу студию не с пустыми руками. Рассказывайте.

Главврач Столбцовской больницы: бесподобная молодёжь у меня в районе. Без неё, наверное, нам бы не удалось справиться со всем так, как справились-1

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:
По электронной почте нам приходят от людей благодарственные письма, и мы с удовольствием их доводим до нашего персонала. Потому что, сидя в этих палатах сейчас, в отделениях целый день, целые сутки, получить вот это вот спасибо – это очень важно.

Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»

Я, конечно, в этой ситуации хотела бы отметить работу наших молодых специалистов. Это, действительно, люди, которые шли, в самом деле, в огонь, воду и медные трубы. Без них бы…

Главврач Столбцовской больницы: бесподобная молодёжь у меня в районе. Без неё, наверное, нам бы не удалось справиться со всем так, как справились-4

Игорь Позняк:
У которых глаза горят?

Светлана Глебко:
Глаза горят. Причем с удовольствием эти комбинезоны одевают, розовые, голубые шапочки – красивые – и едут туда, куда им надо. Просто бесподобная молодежь у меня в районе. И, вообще, я считаю, что без молодежи, наверное, нам бы и не удалось справиться со всем так, как справились. Это «золотой» фонд, их надо беречь.

Главврач Столбцовской больницы: бесподобная молодёжь у меня в районе. Без неё, наверное, нам бы не удалось справиться со всем так, как справились-7

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# Коронавирус # общество # Светлана Глебко # Игорь Позняк # Фотофакт

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