Самоизоляция и разводы. Как сохранить брак? Советы психолога

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Во многих странах люди даже разводиться стали больше из-за того, что под одной крышей приходится проводить 24 часа в сутки. И супруги бесят друг друга. И люди хотят уже в ЗАГС бежать и разводиться. Как сохранить брак в самоизоляции?

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:

Дело в том, что семья удовлетворяет три потребности: биологическую (физическую), социальную и духовную. Социальная потребность у нас, получается, нарушена в ситуации карантина или самоизоляции. Люди больше находятся на одной территории. Конечно, это будет вызывать больше напряжённости.

Здесь стоит, наверное, научиться договариваться о каких-то перерывах в общении, в коммуникации. То есть очень часто семьи решают свои проблемы способом дистанцирования.

«Было бы странно, если бы не было этих чувств». Психолог о том, почему волноваться из-за ситуации с коронавирусом – нормально

Илона Волынец:

То есть полезно в разных комнатах посидеть?