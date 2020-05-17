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Самоизоляция и разводы. Как сохранить брак? Советы психолога

17 мая 2020 09:34
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Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:
Во многих странах люди даже разводиться стали больше из-за того, что под одной крышей приходится проводить 24 часа в сутки. И супруги бесят друг друга. И люди хотят уже в ЗАГС бежать и разводиться. Как сохранить брак в самоизоляции?

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Дело в том, что семья удовлетворяет три потребности: биологическую (физическую), социальную и духовную. Социальная потребность у нас, получается, нарушена в ситуации карантина или самоизоляции. Люди больше находятся на одной территории. Конечно, это будет вызывать больше напряжённости.

Здесь стоит, наверное, научиться договариваться о каких-то перерывах в общении, в коммуникации. То есть очень часто семьи решают свои проблемы способом дистанцирования.

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Илона Волынец:
То есть полезно в разных комнатах посидеть?

Самоизоляция и разводы. Как сохранить брак? Советы психолога-1

Гульнара Гришаева:
Посидеть в разных комнатах. Создать новые традиции какие-то, вместе что-то делать. Но в определённое время. Какие-то договорённости соблюдать. Самое главное, не гнаться за чем-то, а попытаться получить удовольствие от этого, насколько это возможно.

Илона Волынец:
А психолог может спасти семью?

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Гульнара Гришаева:
Психолог может создать безопасное пространство, в котором семья будет работать, узнавать заново себя, искать новые точки взаимодействия между собой, внутри семьи, вне семьи. Но насильно спасти сможет. Для этого, всё-таки, важно, в первую очередь, желание семьи сохранить семью.

# Коронавирус # общество # Гульнара Гришаева # Илона Волынец

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