«Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа

Новости Беларуси. Уже несколько лет житель одной из деревень под Кобрином содержит необычный приют для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позвонила девчонка, которая со слезами на глазах попросила спасти это животное. Ее готовили на убой.

Марфа должна была стать запеченным поросенком на праздничном столе. Вот уже год она живет у «Землян» – в приюте для отвергнутых животных.

Отзывается на кличку, принимает грязевые ванны и трескает грецкие орехи с картошкой. Дружит со всеми, кроме Джульетты: избегает своенравную козу.