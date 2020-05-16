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«Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа

16 мая 2020 18:55
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Новости Беларуси. Уже несколько лет житель одной из деревень под Кобрином содержит необычный приют для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа-1

Позвонила девчонка, которая со слезами на глазах попросила спасти это животное. Ее готовили на убой.

«Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа-4

Марфа должна была стать запеченным поросенком на праздничном столе. Вот уже год она живет у «Землян» – в приюте для отвергнутых животных.

«Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа-7

Отзывается на кличку, принимает грязевые ванны и трескает грецкие орехи с картошкой. Дружит со всеми, кроме Джульетты: избегает своенравную козу.

«Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа-10

Сергей Юцык, автор проекта «Земляне»:
Когда прожила год Марфа у нас, начали местные приходить и спрашивать: почему ты ее не режешь? Почему она у тебя год прожила и до сих пор живет? Я объясняю: я резать не буду. Почему? Потому что я их не ем, я не ем животных.

«Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа-13

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# Домашние животные # общество # Сергей Юцык # Фотофакт

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