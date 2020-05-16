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Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»

16 мая 2020 15:40
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, СТВ:
Вы были готовы к ситуации в Столбцах?

Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»-1

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:
Конечно. И мне очень неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы. Вся эта система начиналась еще с марта, когда только первые шаги пошли и информация, что начинается этот процесс уже на территории Беларуси. Поэтому мы изначально, заранее подготовили все отделения, провели кислородные точки в отделение.

Игорь Позняк:
Самый резонансный вопрос: сколько аппаратов ИВЛ? Сколько у нас в стране, Елена Леонидовна?

Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»-4

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
У нас в стране аппаратов ИВЛ больше 2 500.

Игорь Позняк:
У вас сколько?

Светлана Глебко:
В Столбцовской центральной районной больнице 12. Плюс три нам дало главное управление по здравоохранению на всякий случай.

Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»-7

Игорь Позняк:
15. Из них сколько занято на данный момент?

Светлана Глебко:
Два.

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# Коронавирус # общество # Светлана Глебко # Елена Богдан # Фотофакт

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