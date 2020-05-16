Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:

Конечно. И мне очень неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы. Вся эта система начиналась еще с марта, когда только первые шаги пошли и информация, что начинается этот процесс уже на территории Беларуси. Поэтому мы изначально, заранее подготовили все отделения, провели кислородные точки в отделение.

Игорь Позняк:

Самый резонансный вопрос: сколько аппаратов ИВЛ? Сколько у нас в стране, Елена Леонидовна?