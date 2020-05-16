Приют «Земляне». Рассказываем про парня, который переехал в деревню и спасает не самых обычных животных

Новости Беларуси. Уже несколько лет житель одной из деревень под Кобрином содержит необычный приют для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный потому, что место здесь находится не только брошенным котам и собакам, но и уткам, овцам и многим другим. «Земляне» – это название – уже спасли десятки животных, которые попадают сюда чаще обессиленными и напуганными.

Находится и много неравнодушных помощников – местные жители, школьники. В планах автора проекта – большой образовательный центр для детей. Репортаж Кристины Протосовицкой. «Почему ты её не режешь?» Как в приюте под Кобрином появилась свинка Марфа Если одни за свободой едут на Бали, то Сергей Юцык выбрал Стрии, деревню с населением чуток за пять десятков.

Парень четыре года назад оставил город и приехал в дом бабушки, прихватив только верного пса. С этого момента как Чип и Дейл спешат на помощь всем четвероногим и брошенным.

Сергей Юцык, автор проекта «Земляне»:

Были животные с перебитыми позвоночниками, перекушенными. У нас круг общения с ребятами из Минска, волонтерами. Лечили в Минске, операции делали, привозили к нам обратно.

Рыжуля: за время скитаний у оживленной трассы задние лапки беззащитной и напуганной разорвали в клочья другие псы. Несколько операций, и она выжила. С хозяином, правда, еще не повезло, а вот десятки других уже нашли любящие семьи.

Отдают через соцсети по договору. «Ты возьмешь тысячу животных – тебе ещё принесут». Почему приюты не решают всех проблем Все эти три года Сергею с животными помогали местные школьники. В деревне, где не сыщешь развлекательный центр, они нашли занятие со смыслом. Антон – один из таких. Парень даже забрал себе пса Кнопку.

Антон Хвирисюк, житель деревни Стрии:

С Сергеем знакомы третий год. Мы часто ему помогали строить вольеры у него на участке, строили будки. В прошлом году делали в приют скворечники.

Эти самые скворечники мы находим на участке в 2,5 гектара. Здесь в будущем и пропишется учебный центр, приют «Земляне». Сергей с командой волонтеров расчистили территорию.

Каждый год сажают картошку для корма и косят сено – своего рода самоокупаемость. А в этом году уже возьмутся за строительство.

Сергей Юцык:

Вот эту часть территории мы планируем отвести исключительно под животных. Чтобы было максимально свободно, чтобы они свободно передвигались без привязи. Большой сад и максимум озеленения – деревья, красивый сад, красивые посадки.

От помощи ребята никогда не отказываются. Через социальные сети к Сергею присоединяются другие «земляне» из разных городов Беларуси – ветеринары, дизайнеры, журналисты. Паникует, когда одна. Необычную овечку спасли в приюте под Кобрином Сигналы SOS – здесь срабатывает принцип шести рукопожатий. Бим – год назад его спасли от верной смерти, отстрела. Диагноз сегодня – «синдром Хатико», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Однажды преданный, он потерял какое-либо доверие к человеку: при одном виде замирает и не шевелится. Мне кажется, мой новый друг нуждается в психологе или кинологе.

8 собак, 6 кошек, 3 курочки и козлика, 2 утенка, овечка и свинья – подопечные «землян».