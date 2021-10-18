Главврач минской больницы: за месяц привитых пациентов в отделении реанимации не было

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Мы работаем уже в течение месяца, и за это время у нас привитых, вакцинированных пациентов в отделении реанимации не было. У них в любом случае протекает гораздо легче. Когда человек привит, он считает, что он уже не является источником. Однако именно привитые люди легче всего переносят. Если они уже инфицированные, у них клиника очень смазана. Тем не менее он может являться в этой ситуации точно таким же источником инфекции. Поэтому масочный режим нужно соблюдать и тем, кто привит. Вообще, вы знаете, практически все, кто в этой студии, болели коронавирусом. И я болела, и мои родные, и родители, которым уже около 80 лет.

Кирилл Казаков:

У меня все ПЦР отрицательные, но мне кажется, что я болел.

Наталья Саевич:

Вам не может казаться, это заболевание протекает совсем по-другому. Тем не менее даже родители, которые имеют хроническую патологию и возраст, переболели достаточно тяжело в 2020 году. И они первые из семьи, кто пошел вакцинироваться. Потому что эта болезнь переносится очень тяжело. Это нам кажется, что она такая легкая и с ней врачи справятся. Да, система здравоохранения к этому готова была, есть и будет. Если мы не сможем сами на уровне профилактики остановить это...