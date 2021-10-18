Главврач минской больницы: за месяц привитых пациентов в отделении реанимации не было

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У вас в реанимациях лежат привитые люди?
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Мы работаем уже в течение месяца, и за это время у нас привитых, вакцинированных пациентов в отделении реанимации не было. У них в любом случае протекает гораздо легче. Когда человек привит, он считает, что он уже не является источником. Однако именно привитые люди легче всего переносят. Если они уже инфицированные, у них клиника очень смазана. Тем не менее он может являться в этой ситуации точно таким же источником инфекции. Поэтому масочный режим нужно соблюдать и тем, кто привит. Вообще, вы знаете, практически все, кто в этой студии, болели коронавирусом. И я болела, и мои родные, и родители, которым уже около 80 лет.
Кирилл Казаков:
У меня все ПЦР отрицательные, но мне кажется, что я болел.
Наталья Саевич:
Вам не может казаться, это заболевание протекает совсем по-другому. Тем не менее даже родители, которые имеют хроническую патологию и возраст, переболели достаточно тяжело в 2020 году. И они первые из семьи, кто пошел вакцинироваться. Потому что эта болезнь переносится очень тяжело. Это нам кажется, что она такая легкая и с ней врачи справятся. Да, система здравоохранения к этому готова была, есть и будет. Если мы не сможем сами на уровне профилактики остановить это...
Кирилл Казаков:
На уровне милиции, на уровне психологии, правильно?
Наталья Саевич:
Конечно. То есть система здравоохранения, как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались… Может наступить такой момент, когда это как шар будет идти – больные тяжелее и тяжелее. И те легкие пациенты, которые есть у нас, все равно должны будут получать помощь.
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