«По принципу «а Баба-яга против». Почему те, кто хотел локдаун, сейчас отвергают масочный режим?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Ровно полтора года назад разговор был такой: наше государство, наш Президент – вы приняли неправильную точку зрения по отношению к этому вирусу. И изначально это было даже некой волной негатива, что надо поступать так, как в Европе: закрываться, останавливать производства. Сейчас все абсолютно иначе. Те же люди, которые тогда говорили о том, что нужно закрыться, сейчас проповедуют иную точку зрения. Они сейчас стали диссидентами.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Они и тогда были диссидентами. Это были те люди, которые, знаете, по принципу «а Баба-яга против». Мы про такую категорию говорим. В какие бы условия их не погрузили, они все равно будут против. Это как Макаревич, который был и при СССР диссидентом, и сейчас он стал диссидентом, хотя кардинально все поменялось в той же Российской Федерации на 180 градусов. Есть такая категория людей, была и остается. Другой вопрос, что мы понимаем, что есть люди с лабильной психикой – те люди, которые охотно верят каким-то новостным, даже фейковым вещам. И когда идет вброс в социальных сетях, люди просто верят тому, что читают. Потому что взрослый человек привык испокон, из своего детства, что все, что написано – это официально, это, наверное, так и должно быть. И поэтому эти люди, которые вбрасывают на самом деле заведомо ложные статьи, выдают себя за псевдоученых – такие тоже есть – за псевдоврачей, которые начинают рассказывать сказки. Эти люди прежде всего, с моей точки зрения и с точки зрения коллег, должны привлекаться к какой-то ответственности. Я сейчас не знаю, к какой – порицание или еще что-то. Но мы должны показывать, насколько это, извините, мерзкие люди, которые, заведомо вбрасывая ложную информацию, подвергают опасности жизнь тех людей, которые верят.

Читайте также:

«Мы уже не шарахаемся». Белорусы готовы к новым волнам пандемии?

Раньше все скупали маски пачками, а теперь не носят даже в метро. Почему? Рассказала психолог

«Эффективность несколько снижается». Вакцина не работает для новых штаммов вируса?