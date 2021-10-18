«Мы уже не шарахаемся». Белорусы готовы к новым волнам пандемии?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А мы готовы, например, к пятой волне, к шестой?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Вы имеете в виду медиков?
Кирилл Казаков:
Мы имеем в виду и медиков, и, собственно говоря, уже и общественную организацию, которую вы сейчас возглавляете, и государственные структуры. Законодательные какие-то акты – приняты ли те, которые помогут действительно защитить? Возможно, профилактика – одно, будешь жив.
Дмитрий Шевцов:
Тогда я отвечу: конечно, да. Мы готовы к пятой, к шестой и ко всем последующим волнам, сколько их будет. Конечно, хочется, чтобы их было как можно меньше. Потому что медицина готова давно. Мы на самом деле уже выработали подходы, мы уже не шарахаемся при выработке тех или иных стратегий в тактике лечения. Это уже все отработано. Государственный аппарат тоже готов. Почему? Потому что медики обеспечены всем необходимым, всем самым ультрасовременным, если брать медикаменты, оборудование. Оно у нас на передовом, высшем уровне. Поэтому, в принципе, проблем нет.
Дмитрий Шевцов:
Я представляю Красный Крест, но у нас есть такой альянс – это Белорусский союз женщин, Красный Крест, профсоюз, БРСМ, «Белая Русь». Мы уже три недели работаем вместе, чтобы все-таки сделать свой вклад в профилактику – призыв людей вакцинироваться, носить маски в общественных местах, социальная дистанция. Раздаем необходимую печатную продукцию, чтобы еще раз общественности напомнить, что необходимо все-таки выполнять элементарные требования: привиться и носить маски. Но сказать, готово ли наше население, – я не знаю. По той простой причине, что люди привыкли уповать на что-то, но не на самого себя. Мы привыкли, что медицина у нас на высоком уровне и нас она спасет. Но мы здесь вырабатываем абсолютно иждивенческую позицию.
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