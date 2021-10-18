Маски со стразами – просто аксессуар или средство защиты?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я помню, какая была истерия по поводу масок в первую волну: какие маски были с фильтрами, какие маски были без фильтров, как они надевались… И вот якобы они спасали тогда от той волны и от того вируса. Сейчас маски помогают? Мы сейчас говорим о том, что надо носить маски, за это у нас есть наказание, есть рекомендации, профилактика. Они вообще помогают? Елена Гасич, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, доктор биологических наук:

В любом случае все маски помогают. Мы ведь, во-первых, не только защищаемся от окружающих, но мы защищаем и окружающих от тех случаев, когда, возможно, мы будем инфицированы.

Кирилл Казаков:

Это первостепенно все-таки, да? Елена Гасич:

Безусловно. Давайте мы вспомним о том, почему и привитые некоторые перестали носить маски. Они решили: «мы привиты, соответственно, мы переболели, мы защищены и мы не можем быть инфицированы в дальнейшем. Вот на самом деле тоже одна из причин». Кирилл Казаков:

Дизайнерские маски со стразами Сваровски продаются. Я не понимаю, это защитный элемент или просто аксессуар? Елена Гасич:

Больше аксессуар, чем защитный элемент. Сегодня мы говорим о том, что вакцина защищает от тяжелого течения. Конечно, вакцинированные люди болеют. Они инфицируются, но у большинства это протекает в бессимптомной форме, они не подозревают ни о чем. Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, тогда касаемо вакцин аргумент о том, что «вакцинируйся, если не переживаешь за себя – переживай за своих близких» – получается, что не работает.