Маски со стразами – просто аксессуар или средство защиты?
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я помню, какая была истерия по поводу масок в первую волну: какие маски были с фильтрами, какие маски были без фильтров, как они надевались… И вот якобы они спасали тогда от той волны и от того вируса. Сейчас маски помогают? Мы сейчас говорим о том, что надо носить маски, за это у нас есть наказание, есть рекомендации, профилактика. Они вообще помогают?
Елена Гасич, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, доктор биологических наук:
В любом случае все маски помогают. Мы ведь, во-первых, не только защищаемся от окружающих, но мы защищаем и окружающих от тех случаев, когда, возможно, мы будем инфицированы.
Кирилл Казаков:
Это первостепенно все-таки, да?
Елена Гасич:
Безусловно. Давайте мы вспомним о том, почему и привитые некоторые перестали носить маски. Они решили: «мы привиты, соответственно, мы переболели, мы защищены и мы не можем быть инфицированы в дальнейшем. Вот на самом деле тоже одна из причин».
Кирилл Казаков:
Дизайнерские маски со стразами Сваровски продаются. Я не понимаю, это защитный элемент или просто аксессуар?
Елена Гасич:
Больше аксессуар, чем защитный элемент. Сегодня мы говорим о том, что вакцина защищает от тяжелого течения. Конечно, вакцинированные люди болеют. Они инфицируются, но у большинства это протекает в бессимптомной форме, они не подозревают ни о чем.
Алена Сырова, СТВ:
Хорошо, тогда касаемо вакцин аргумент о том, что «вакцинируйся, если не переживаешь за себя – переживай за своих близких» – получается, что не работает.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Именно он и работает. Будучи акушером-гинекологом и говоря о беременных. Очень сложно сказать, что женщина беременная пускай пойдет вакцинироваться, хотя у нас это постановление Министерства здравоохранения принято. Беременным женщинам разрешена и настоятельно рекомендована вакцинация. Но я как акушер-гинеколог вам хочу сказать. Ведь мы же с вами давно говорим о том, что любая беременность должна быть планируемая. В этот план планирования беременности сейчас должна войти вакцинация. То есть готовясь к беременности, готовясь к ВРТ…
Кирилл Казаков:
То есть вакцинация должна быть обязательная? Как в Советском Союзе прививали от оспы?
Марина Шкроб:
Конечно. Ты должна вакцинироваться сама и должны вакцинироваться люди вокруг тебя. Люди вокруг тебя должны подумать о тебе.
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