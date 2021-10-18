Ситуация приобрела политический характер. Авдонин о том, как в Европе протестуют против вакцинации
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вся Европа встала на дыбы. И именно из-за того, что вакцинация стала обязательной. Как найти компромисс?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Надо понимать, что в той же Европе активно работали определенные группы, которые создавали это состояние напряженности, неудовлетворенности. Потому что с точки зрения медицины вакцинация, понятно, необходима. Человечество на протяжении всей своей истории не раз проходило этапы вакцинации от тех или иных заболеваний. И понятно, что те, кто не прививался, отсеивались, уходили в мир иной. Но сейчас в европейских странах ситуация с вакцинацией приобрела политический характер.
Кирилл Казаков:
Как с теми вакцинами, которые у нас есть, а там нет.
Алексей Авдонин:
Полностью политизированная ситуация. Понятно, что Европу сейчас разрывают разные группы: условно, одни ориентированы на ослабление Европы, создание напряженности, и используются народные массы, их неудовлетворенность. Они пускаются на улицы, начинаются столкновения с органами правопорядка. Как результат, естественно, ослабление политической системы.
Алексей Авдонин:
Когда смотришь на Европу, протесты, складывается такое ощущение, что там идет какое-то шоу. Все выходят на улицу, маршируют.
Кирилл Казаков:
Может это последствия локдауна, которого у нас не было?
Алексей Авдонин:
Да. И у них такое ощущение подъема, энтузиазм пробивает, все смотрят. Недавно проходил фестиваль «Евразия.DOC», и как раз одна из тем фильма была посвящена тому, как пережили те или иные страны Евразии локдаун и сам COVID. Когда ты смотришь эти фильмы, как локдаун переживали Москва, Питер, Казахстан, Армения, там жизненные истории – не то что преамбула и какие-то общие цифры. Там именно жизненные истории и медиков, и простых граждан, и волонтеров. И ты понимаешь, что вот, это здесь. Тебя не коснулось, но это не значит, что этого нет. Это может наступить.
Кирилл Казаков:
После фильма привиться хочется?
Алексей Авдонин:
Я в качестве продвижения идеи своим работникам сказал: смотрите фильмы. Поверьте, когда народ посмотрел фильмы, у них отпало желание вообще сопротивляться идее невакцинации. Мы обратились в поликлинику (спасибо 15-й поликлинике). Мы приехали, они нам по первому звонку сказали: только машину предоставьте. Мы их забрали, привезли, вакцинировали. И все нормально.
Алена Сырова, СТВ:
И все же хорошо, что у нас есть выбор, наша страна в 2020 году пошла по своему пути, и в 2021 году у нас есть выбор, вакцинироваться или нет, брать ответственность за свое здоровье или не брать.
Кирилл Казаков:
Самое главное – это ответственность. Мы много раз сказали, что должны брать ответственность перед собой, перед своими детьми, родителями, коллегами и докторами, которые и будут стараться, чтобы вылечить нас. Моя рекомендация – сделайте вакцину. Причем многие уже проходят ревакцинацию.
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