Ситуация приобрела политический характер. Авдонин о том, как в Европе протестуют против вакцинации

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вся Европа встала на дыбы. И именно из-за того, что вакцинация стала обязательной. Как найти компромисс?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо понимать, что в той же Европе активно работали определенные группы, которые создавали это состояние напряженности, неудовлетворенности. Потому что с точки зрения медицины вакцинация, понятно, необходима. Человечество на протяжении всей своей истории не раз проходило этапы вакцинации от тех или иных заболеваний. И понятно, что те, кто не прививался, отсеивались, уходили в мир иной. Но сейчас в европейских странах ситуация с вакцинацией приобрела политический характер. Кирилл Казаков:

Как с теми вакцинами, которые у нас есть, а там нет. Алексей Авдонин:

Полностью политизированная ситуация. Понятно, что Европу сейчас разрывают разные группы: условно, одни ориентированы на ослабление Европы, создание напряженности, и используются народные массы, их неудовлетворенность. Они пускаются на улицы, начинаются столкновения с органами правопорядка. Как результат, естественно, ослабление политической системы.

Алексей Авдонин:

Когда смотришь на Европу, протесты, складывается такое ощущение, что там идет какое-то шоу. Все выходят на улицу, маршируют. Кирилл Казаков:

Может это последствия локдауна, которого у нас не было? Алексей Авдонин:

Да. И у них такое ощущение подъема, энтузиазм пробивает, все смотрят. Недавно проходил фестиваль «Евразия.DOC», и как раз одна из тем фильма была посвящена тому, как пережили те или иные страны Евразии локдаун и сам COVID. Когда ты смотришь эти фильмы, как локдаун переживали Москва, Питер, Казахстан, Армения, там жизненные истории – не то что преамбула и какие-то общие цифры. Там именно жизненные истории и медиков, и простых граждан, и волонтеров. И ты понимаешь, что вот, это здесь. Тебя не коснулось, но это не значит, что этого нет. Это может наступить.