Раньше все скупали маски пачками, а теперь не носят даже в метро. Почему? Рассказала психолог

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.

Алена Сырова, СТВ:

В первое время все носились сломя голову: искали маски, санитайзеры. А сейчас такое ощущение, что те же самые люди вдруг отбросили эти маски в сторону и нарочито в метро, в автобусах их снимают и не носят. Инга Витальевна, почему? Казалось бы, штамм сложнее и страшнее, а отношение легкомысленнее.