Раньше все скупали маски пачками, а теперь не носят даже в метро. Почему? Рассказала психолог

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Алена Сырова, СТВ:
В первое время все носились сломя голову: искали маски, санитайзеры. А сейчас такое ощущение, что те же самые люди вдруг отбросили эти маски в сторону и нарочито в метро, в автобусах их снимают и не носят. Инга Витальевна, почему? Казалось бы, штамм сложнее и страшнее, а отношение легкомысленнее.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
С точки зрения психологии? Можно предположить, что люди поняли, что медицина их все-таки спасет. Преимущественно спасет, и на нее они и надеются. Возможно, есть какие-то протестные настроения, люди думают о своих правах – «мне так неудобно, мне так тяжело дышать, я могу не носить маску». Но все равно подсознательно они ведь надеются на того, кто их спасет, если что. Потому что каждый человек – у нас люди образованные, они понимают, что никто не застрахован – каждый понимает, что с ним это может случиться. Но все надеются, особенно молодые люди, что если заболеют, то легко.
Алена Сырова:
Наши медики действительно в 2020 году показали стойкость, героизм и максимальный профессионализм. Действительно понятны такие настроения.
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