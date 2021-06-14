«Можно любой калибр испытать». Президент побывал в единственной в стране лаборатории по тестированию патронов

Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе. Эта рабочая поездка стала логичным продолжением недавней встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда, принимая с докладом главу военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко заявил о необходимости локализовать производство боеприпасов.

Научно-производственный кластер Оршанского региона сформирован по поручению Президента. Акцент на стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Три типа отечественных патронов для гражданского оружия уже в серийном производстве, готовятся еще два калибра для боевого. На отдельном участке перерабатывают патроны б/у, их чистят и заряжают снова. Это выгоднее, чем закупать новые боеприпасы.

К тому же контроль качества проходит тут же. В распоряжении специалистов единственная в стране лаборатория по тестированию всех типов порохов и патронов. Президенту показали, как испытывают белорусский калибр. Председатель Госкомвоенпрома: за последние 1,5 года нами разработан целый ряд новинок и модификаций стрелкового оружия

– Вот здесь семь сменяемых стволов. Можно любой калибр испытать.

– Мы испытываем стволы или пули?