Европа намерена полностью запретить импорт российского газа к концу 2027-го
Тем временем санкционная политика Евросоюза – а это следствие в том числе и многогранного украинского вопроса – явно это дорога в тупик. В таком мнении сходятся эксперты, учитывая намерения полностью запретить импорт российского газа.
На фоне этого цены на голубое топливо на территории ЕС вновь взмыли вверх – за последнюю неделю с 405 до 437 долларов за тысячу кубометров. И чем дальше Европа намерена крутить носом, смотря на российский газ, тем ближе тот самый тупик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако, как мы видим, прямые санкции против России в газовой отрасли пока не введены – для этого необходим консенсус всех стран ЕС, а Венгрия и Словакия выступают против. Один из вариантов, который продвигает Еврокомиссия – введение нулевой квоты на газовый импорт.
Это якобы позволит европейским компаниям ссылаться на форс-мажор и расторгать контракты без штрафных санкций. Москва в свою очередь утверждает, что кризис на энергетическом рынке создали сами европейские компании и правительства, поэтому ни о каком форс-мажоре речи идти не может.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
Открытие счетов за российский газ и нефть стало бы ошибкой исторического масштаба. Мы никогда не допустим этого. Зависимость от России не только вредна для нашей безопасности, но и экономики. Цены на наши энергоносители не должны диктоваться враждебным соседом. Мы намерены подорвать финансирование Россией военных нужд и укрепить энергетическую безопасность Европы.
Однако за своими пылкими речами евродепутаты не видят главного. Так, проблема особенно остро стоит для Центральной и Восточной Европы, где логистика и трубопроводные сети не позволяют быстро переключиться на альтернативные поставки. Это ведет к удорожанию энергоресурсов, снижению конкурентоспособности предприятий и росту расходов для населения.
При этом европейские власти пытаются компенсировать нехватку российского газа за счет источников, которые дороже и менее стабильны. Так, американские обещания залить Европу дешевым сжиженным газом пока остаются словами, а Норвегия – европейский газовый флагман – не готова к быстрому наращиванию экспорта из-за отсутствия инфраструктуры. Следствие – энергоемкие производства уходят, а иногда просто «бегут» подальше от Евросоюза.