Европа намерена полностью запретить импорт российского газа к концу 2027-го

Тем временем санкционная политика Евросоюза – а это следствие в том числе и многогранного украинского вопроса – явно это дорога в тупик. В таком мнении сходятся эксперты, учитывая намерения полностью запретить импорт российского газа. На фоне этого цены на голубое топливо на территории ЕС вновь взмыли вверх – за последнюю неделю с 405 до 437 долларов за тысячу кубометров. И чем дальше Европа намерена крутить носом, смотря на российский газ, тем ближе тот самый тупик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, как мы видим, прямые санкции против России в газовой отрасли пока не введены – для этого необходим консенсус всех стран ЕС, а Венгрия и Словакия выступают против. Один из вариантов, который продвигает Еврокомиссия – введение нулевой квоты на газовый импорт. Это якобы позволит европейским компаниям ссылаться на форс-мажор и расторгать контракты без штрафных санкций. Москва в свою очередь утверждает, что кризис на энергетическом рынке создали сами европейские компании и правительства, поэтому ни о каком форс-мажоре речи идти не может.