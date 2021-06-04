Как работают беспилотники БелАЗ с использованием 5G? Президент оценил современную технику

Новости Беларуси. Взять на контроль ситуацию с работой на внешних рынках. Такое поручение глава государства дал 4 июня во время рабочей поездки в Брестскую область на заводе «Гранит» в Микашевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие – крупнейший производитель щебня в Беларуси. Работает круглосуточно. В год здесь производят более 15 миллионов тонн продукции.

Показали главе государства и ход реализации инвестпроекта по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое». Запустили работу здесь в середине лета 2020 года. «Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области

Первой точкой в маршруте Александра Лукашенко стал карьер завода. С высоты он напоминает гигантский амфитеатр площадью без малого 700 гектаров. Месторождение разрабатывается уже более 40 лет.

На площадке с использованием технологий 5G работает белорусская беспилотная техника БелАЗ и роботизированные трактора МТЗ.

Использование современной техники без участия людей позволит нарастить производительность добычи до 30 %, открыть новые рынки сбыта, что в нынешних непростых экономических условиях из-за пандемии очень важно.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

На сегодняшний момент две машины работают в Хакасии и две машины работают у нас. Здесь уже целый комплекс. Это не просто машина управляемая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть там водителя нет?

Сергей Никифорович:

Водителя нет. В погрузчике водителя нет, погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта. Здесь идет технологический процесс. Это уже не просто шоурум, это уже реальное маленькое, но уже производство. Основная цель конечная, к которой мы стремимся, – это создание единой информационной системы управления горнодобывающим комплексом. Людей в карьере вообще не будет, только летают квадрокоптеры и ездят роботы-беспилотники.

Снижение себестоимости добычи до 10 %, увеличение производительности до 30 %. Это за счет сокращения простоев в ремонте оборудования. Робот ездит как самый лучший оператор в забое. Их единицы – самых лучших, которые эффективно используют технику. Так будет ехать каждая машина. В ночную смену скорость остается прежней. Это опять-таки эффективность бизнеса нашего потребителя. И таким образом на мировом рынке мы представляем высокотехнологичный, высокоинтеллектуальный белорусский продукт, за который не будет стыдно ни одному гражданину Республики Беларусь.

После Александр Лукашенко традиционно пообщался с коллективом предприятия. У сотрудников «Гранита» к Президенту было несколько вопросов. Они касались разных тем: сотрудничество с партнерами и искусственно созданные преграды в этой работе. Был вопрос и о развитии района, в частности о нехватке квалифицированных кадров в санатории «Свитанок», что возле Микашевичей – проблема в получении лицензии на оказание медуслуг. Александр Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос.