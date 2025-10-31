Церемония открытия ХХХI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» состоится во Дворце Республики

Считанные часы остаются до открытия XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В 2025 году для участия в нем было подано около четырех тысяч заявок из 120 стран, отобрано – 157 фильмов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский зритель увидит киноленты из России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана, а также из стран Европы. Впервые в этом году на фестиваль приехали представители Вьетнама и Филиппин. В рамках кинофестиваля пройдет 8 конкурсных программ: игрового, неигрового, анимационного кино, фильмы для детской и юношеской аудитории, «Кино молодых», конкурс национальных киношкол и национальный конкурс.

Александр Семенюк, член жюри основного конкурса неигровых фильмов (Россия): Кинофестиваль – это то время, когда раз в год кинематографисты и зрители собираются, чтобы оценить те изменившиеся тенденции в кинопроцессе. Потому что кино все время изменяется, киноязык все время изменяется. И нужно это зафиксировать, эти изменения, проанализировать на круглых столах, в общении с коллегами и наградить, естественно, лучших. Те, кто и иллюстрируют эти самые изменения.

Ивана Жигон, председатель жюри конкурса «Кино молодых» (Сербия):

Самое главное, чтобы фильмы стали все больше и больше в пользу выживания человеческой души, потому что мы живем в эпоху потребительской цивилизации, которая губит наши ценности. И очень важен ваш фестиваль в мире, в мировом контексте, именно потому что поддерживает эти ценности.

Церемония открытия кинофестиваля пройдет на сцене Дворца Республики. Фильмом открытия станет дебютная работа белорусского режиссера Дмитрия Сороки «Переломный момент». До начала мероприятия на красной дорожке можно будет увидеть любимых актеров, режиссеров, членов жюри и съемочных групп конкурсных фильмов фестиваля.