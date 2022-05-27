Прямой эфир

«Главное – не останавливаться». Состоялась церемония награждения XIV Национального конкурса «Телевершина»

27 мая 2022 20:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Состоялась церемония награждения XIV Национального конкурса «Телевершина» (подробнее здесь). На суд жюри конкурса в 2022 году было подано 224 заявки в 22 номинациях, многие из которых новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главное – не останавливаться». Состоялась церемония награждения XIV Национального конкурса «Телевершина»-1

Юлия Бешанова, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Первые эмоции – это чувство гордости и сопричастности, потому что такие награды не даются кому-то лично, прежде всего это победа всего телеканала, всех ребят, с которыми мы вместе делаем эту программу. Конечно, это безумно приятно, но в то же время это и большая ответственность, потому что такие награды обязывают делать еще лучше, стремиться еще выше. И главное – не останавливаться.

Читайте также:

Азарёнок на премии «Телевершина»: авторская журналистика – это тяжёлые бронебойные снаряды

Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня?

Лукашенко о премии «Телевершина»: это важное событие в жизни всех, кто ежедневно создает информационную картину Беларуси

# СМИ Беларуси # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет
27 мая 2022 20:24

«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет

«Московский рынок для нас интересен». Куда поставляет продукцию предприятие «Гомельстройматериалы»?
27 мая 2022 20:21

«Московский рынок для нас интересен». Куда поставляет продукцию предприятие «Гомельстройматериалы»?

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?
27 мая 2022 20:16

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?