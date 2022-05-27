«Главное – не останавливаться». Состоялась церемония награждения XIV Национального конкурса «Телевершина»

Новости Беларуси. Состоялась церемония награждения XIV Национального конкурса «Телевершина» ( подробнее здесь ). На суд жюри конкурса в 2022 году было подано 224 заявки в 22 номинациях, многие из которых новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, директор дирекции информационного вещания СТВ:

Первые эмоции – это чувство гордости и сопричастности, потому что такие награды не даются кому-то лично, прежде всего это победа всего телеканала, всех ребят, с которыми мы вместе делаем эту программу. Конечно, это безумно приятно, но в то же время это и большая ответственность, потому что такие награды обязывают делать еще лучше, стремиться еще выше. И главное – не останавливаться.

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