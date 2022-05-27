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«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?

27 мая 2022 20:16
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Новости Беларуси. Последний звонок 27 мая прозвучал в Молодечно. Общенациональный праздник организовали для тех, кто на протяжении 11 лет лучше всех проявил себя в науке, общественной жизни, творчестве и спорте. А это без малого полторы тысячи выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?-1

Оксана Семашко, корреспондент:  
Сотни вспышек фотокамер и молодежная дискотека – этот день сегодняшним школьникам запомнится надолго. Вишенкой на торте для ребят этим вечером будет праздничный фейерверк.  

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?-4

Даниил Ярук, ученик Радошковичского УПК:  
Вообще, планы простые – поступить на автомеханика, закончить этот колледж, получить права. В дальнейшем – жить, развиваться.  

«Я под большим впечатлением». В Молодечно прозвучал последний звонок (подробнее здесь).  

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?-7

Илья Рудой, ученик Радошковичского УПК:  
У меня планы будут пограндиознее. Собираюсь в милицию поступить, пойти в Следственный комитет.  

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?-10

Алеся Кебич, ученица Радошковичской средней школы:  
Конечно же, волнительно. С одной стороны, очень долго ждали момент, когда мы выпустимся, а с другой стороны, когда уже настал тот самый момент, очень волнительно, мандраж. Открываются новые двери. Сейчас главное – постараться, выложиться на все сто, чтобы поступить в университет.  

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?-13

В этом году прощаются со школой больше 50 тысяч 11-классников. Но сперва – экзамены, получение аттестатов и выпускные вечера – 10 июня.  

«У них море энергии». Министр образования поздравил лучших выпускников в Молодечно (тут подробнее).  

# Последний звонок # общество # Оксана Семашко # Даниил Ярук # Илья Рудой # Алеся Кебич # Фотофакт

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