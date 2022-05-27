«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?

Новости Беларуси. Последний звонок 27 мая прозвучал в Молодечно. Общенациональный праздник организовали для тех, кто на протяжении 11 лет лучше всех проявил себя в науке, общественной жизни, творчестве и спорте. А это без малого полторы тысячи выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сотни вспышек фотокамер и молодежная дискотека – этот день сегодняшним школьникам запомнится надолго. Вишенкой на торте для ребят этим вечером будет праздничный фейерверк.

Даниил Ярук, ученик Радошковичского УПК:

Вообще, планы простые – поступить на автомеханика, закончить этот колледж, получить права. В дальнейшем – жить, развиваться. «Я под большим впечатлением». В Молодечно прозвучал последний звонок (подробнее здесь).

Илья Рудой, ученик Радошковичского УПК:

У меня планы будут пограндиознее. Собираюсь в милицию поступить, пойти в Следственный комитет.

Алеся Кебич, ученица Радошковичской средней школы:

Конечно же, волнительно. С одной стороны, очень долго ждали момент, когда мы выпустимся, а с другой стороны, когда уже настал тот самый момент, очень волнительно, мандраж. Открываются новые двери. Сейчас главное – постараться, выложиться на все сто, чтобы поступить в университет.