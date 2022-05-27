Прямой эфир

«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет

27 мая 2022 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда одни прекращают работу из-за проблем с логистикой, другие изучают рынок и ищут новые варианты сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомельский производитель стройматериалов переориентировался на Восток. Предприятие делает ставку на свои преимущества: высокое качество, снижение себестоимости и бесперебойные поставки. В спросе на продукцию сомнений нет, ведь людям всегда нужны новые дома и объекты.  

О стабильной работе в санкционный период – в репортаже Анны Корольчук.  

«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет -1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Это единственное в Беларуси производство минераловатных плит. Уникальным экологичным теплоизоляционным материалом предприятие «Гомельстройматералы» не только закрывает внутреннюю потребность страны, но и поставляет его на экспорт. Две производственные линии установили благодаря программе по импортозамещению.  

«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет -4

Основой для изготовления ваты служит базальт, который расплавляют под высокими температурами. Раньше предприятие закупало природное сырье у южных соседей, теперь переориентировалось на поставщиков из Карелии. По качеству готовая продукция не уступает мировым лидерам и получила международные сертификаты. Минеральная вата – негорючий материал, плиты из нее используют для утепления кровли и фасадов зданий. Кроме того, она применяется и в сельском хозяйстве. Субстрат хорошо удерживает влагу, в нем можно выращивать растения вместо посадки в почву. Владислав Выгонов работает на этом производстве четверть века. Рассказывает, что за это время изменилось многое. Ручного труда практически не осталось – весь процесс автоматизировали.  

«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет -7

Владислав Выгонов, начальник цеха предприятия «Гомельстройматериалы»:  
Была только ручная съемка. Люди снимали продукцию, упаковывали, выкладывали на деревянный поддон, она вывозилась. Сейчас на обеих линиях нашего цеха продукция упаковывается и снимается автоматически. Подъехал погрузчик, забрал поддон с продукцией и отвез на площадку.  

«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет -10

От загрузки сырья на линию до упаковки – все контролируется на пульте управления. Объемы производства растут, а роботы значительно ускоряют и облегчают процессы. Персонал настолько вник в работу с программами, что в прошлом году помогал запускать подобную линию коллегам в Узбекистане.  

«Московский рынок для нас интересен». Куда поставляет продукцию предприятие «Гомельстройматериалы» – читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Корольчук # Владислав Выгонов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Московский рынок для нас интересен». Куда поставляет продукцию предприятие «Гомельстройматериалы»?
27 мая 2022 20:21

«Московский рынок для нас интересен». Куда поставляет продукцию предприятие «Гомельстройматериалы»?

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?
27 мая 2022 20:16

«У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно?

«У них море энергии». Министр образования поздравил лучших выпускников в Молодечно
27 мая 2022 20:14

«У них море энергии». Министр образования поздравил лучших выпускников в Молодечно