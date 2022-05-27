«Была только ручная съёмка». Начальник цеха «Гомельстройматералов» рассказал, как изменилось предприятие за 25 лет

Новости Беларуси. Когда одни прекращают работу из-за проблем с логистикой, другие изучают рынок и ищут новые варианты сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомельский производитель стройматериалов переориентировался на Восток. Предприятие делает ставку на свои преимущества: высокое качество, снижение себестоимости и бесперебойные поставки. В спросе на продукцию сомнений нет, ведь людям всегда нужны новые дома и объекты. О стабильной работе в санкционный период – в репортаже Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это единственное в Беларуси производство минераловатных плит. Уникальным экологичным теплоизоляционным материалом предприятие «Гомельстройматералы» не только закрывает внутреннюю потребность страны, но и поставляет его на экспорт. Две производственные линии установили благодаря программе по импортозамещению.

Основой для изготовления ваты служит базальт, который расплавляют под высокими температурами. Раньше предприятие закупало природное сырье у южных соседей, теперь переориентировалось на поставщиков из Карелии. По качеству готовая продукция не уступает мировым лидерам и получила международные сертификаты. Минеральная вата – негорючий материал, плиты из нее используют для утепления кровли и фасадов зданий. Кроме того, она применяется и в сельском хозяйстве. Субстрат хорошо удерживает влагу, в нем можно выращивать растения вместо посадки в почву. Владислав Выгонов работает на этом производстве четверть века. Рассказывает, что за это время изменилось многое. Ручного труда практически не осталось – весь процесс автоматизировали.

Владислав Выгонов, начальник цеха предприятия «Гомельстройматериалы»:

Была только ручная съемка. Люди снимали продукцию, упаковывали, выкладывали на деревянный поддон, она вывозилась. Сейчас на обеих линиях нашего цеха продукция упаковывается и снимается автоматически. Подъехал погрузчик, забрал поддон с продукцией и отвез на площадку.