Заветные статуэтки для СТВ. Чем порадовал конкурс «Телевершина» третью кнопку в 2022-м?

Новости Беларуси. Знаковое событие для тех, кто не представляет свою жизнь без телевидения. В эти минуты проходит торжественная церемония награждения победителей ХIV Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чья же деятельность достойна признания и что сейчас происходит на самой церемонии, готова рассказать Кристина Сущеня.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Сегодня как никогда празднично выходить в эфир, потому что столько креативных людей не собиралось в одном месте уже пять лет. Прямо сейчас мы узнали о номинации «Региональное телевидение». Мы стали свидетелями, кто же выиграл эту номинацию. Сегодня мы узнаем, кто взойдет на телевизионный Олимп. Это лучшие ведущие, репортеры, журналисты. И, конечно же, мне как журналисту хочется рассказать о новшествах. Например, появились новые номинации, это «Журналистские расследования», «Авторский блог на телевидении», «Программа-интервью». Предусмотрен специальный приз за совместную работу СМИ в рамках одной темы. Обновлен, кстати, и символ конкурса. Заветная статуэтка приобрела новый дизайн – человек в бронзе, который стремится к той самой вершине. Изменилась статуэтка и в размерах, мы словно видим щит из пикселей, что говорит о нашей работе в высоком разрешении, а щит – это символ того, что мы, журналисты, стоим на страже информационной безопасности. Всего 22 номинации, 224 заявки. Конечно, среди номинантов есть и мои коллеги: журналисты, операторы, ведущие. С некоторыми из них мы пообщались до начала церемонии.

Сергей Шуманский, специальный корреспондент:

Белорусская журналистика заметно изменилась, она стала современная, она помолодела. То же можно сказать и про телеканал СТВ. Он действительно за последние 5 лет изменился. И на этом, думаю, мы не будем останавливаться, будут новые проекты и новые лица.

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ:

Я, можно сказать, сегодня с корабля на бал, потому что совсем недавно еще была в прямых эфирах на СТВ, а прямо сейчас на этом чудесном мероприятии. Поэтому очень рада, что есть такая возможность. Я не знаю, какие у кого будут награды, но думаю, что она у каждого из нас уже есть, потому что у нас есть возможность заниматься самым любимым делом.