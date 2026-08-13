Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи

Нынешняя уборочная кампания демонстрирует не только высокую скорость, но и максимальную сплоченность. Профессиональный триумф тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, отмечен на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район лично чествовал передовиков страды. Подарок от Президента – новые автомобили. Центральный регион первым в стране намолотил 2 миллиона тонн зерна. В честь этого важного достижения главе государства прямо в поле передали символический сноп.

Диалоги по делу – это между делом. Главная цель этого визита Президента в поля – общение с тружениками зерновых нив. Как без этого? Причем с явными фаворитами. На урожайных полях агрокомбината «Ждановичи» – звено из именитых «Кухчиц». В его составе два комбайна, два трактора и один грузовик. А главное – звезды урожайной страды.

Павел Шутило, механизатор ОАО «Кухчицы»:

Конечно, волнительное состояние. Можно сказать, даже эмоции переполняют. Слова высказать невозможно. В числе передовиков Павел Шутило. Пока готовился этот материал, комбайнер уже преодолел отметку в 5 000 тонн зерна. Многодетный отец – рекордсмен не первого года. В 25-м преодолел отметку в 8,4 тысячи тонн, став одним из главных героев жатвы. А высокие показатели достигнуты на отечественном комбайне производства «Гомсельмаш».

Заслугам Павла аплодировала вся страна и весь зал Дворца Республики. На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания комбайнер сидел в президиуме. А Президент назвал его героем. Но он по-прежнему скромен. Молодежь должна расти в труде – Лукашенко.

У края поля передовиков ждал первый управленческий пул региона и три новеньких BELGEE. Народным героем народные автомобили вручил народный Президент. Александр Лукашенко попросил рекордсменов жатвы подготовить себе достойную смену.

Среди награжденных Виталий Кишко, водитель МАЗа. За нынешнюю уборочную кампанию он уже перевез более 6 000 тонн зерновых, зернобобовых и рапса, побив свои прежние рекорды. А курирует всем процессом Андрей Алексейчик – лидер прошлого года.

А вот руководитель хозяйства будет сверять время по подарку от Первого. Сергей Здрок получил часы от Президента. «Кухчицы» всегда на слуху – передовое хозяйство страны. – Пусть носит президентские.

– Только на правой руке, как Александр Григорьевич. Знаешь, почему на правой?

– Это потому, что я в музыкальной школе на баяне учился когда-то играть. Когда на левой руке, тут же ремень. Поэтому я одевал всегда на правую руку. В государстве большое внимание уделяется интеллектуальной молодежи. Недавно принято решение создать Академию интеллектуального развития, и люди труда у нас на пьедестале внимания. Вся страна живет в ритме зернового фронта. И лучшая популяризация геройства на этом фронте – это создание школы поколений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы. Но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было. И таких, как вы, – по две (подробнее здесь). Как и у нашего Президента, у руководителя «Кухчиц» трудовой опыт с подросткового возраста. Энергия юности стала стимулом для развития, в этом весь секрет. Преемственность поколений.

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:

Мне было 19 лет, и я уже работал на зерноуборочном комбайне. Моему помощнику было 17 лет. Это тоже был сосед. Мы работали на комбайне и заняли тогда первое место. В своем хозяйстве намолотили тысячу тонн зерна. Но это был 2000 год. Вместо рилсов работа в полях. Из династии, многодетной семьи и в деревне видит всю свою жизнь. Про этого парня впору снимать белорусский сиквел к советскому киношедевру «Тракторист».

Артем Ситько, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Дедушка работал трактористом, папа работает трактористом, дядя, брат его родной. Сейчас вот я пошел работать. И младший брат на подходе. В завершение передовики жатвы сделали общее фото с главой государства.

Чтобы вам фотографии не передавать, мы лучше в газете напечатаем. А газету каждый из вас получит.

Визуализация отношений Лукашенко с белорусами. Всенародная поддержка, легитимация и общенародная инаугурация Первого состоялась именно под свист кос на полесском лугу и краткого, но емкого народного благословения. Лукашенко вспомнил первую поездку на Полесье в 90-х. Времени не очень. Из кабины комбайна – в салон собственного автомобиля и снова за штурвал. А Президент – инспектировать новый регион. Новые взлеты начинаются с такого людского подхода к жніву. В этом и есть зерно успеха белорусского пути развития.