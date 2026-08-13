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Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи

13 августа 2026 17:49
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Нынешняя уборочная кампания демонстрирует не только высокую скорость, но и максимальную сплоченность. Профессиональный триумф тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, отмечен на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район лично чествовал передовиков страды. Подарок от Президента – новые автомобили. Центральный регион первым в стране намолотил 2 миллиона тонн зерна. В честь этого важного достижения главе государства прямо в поле передали символический сноп.

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-2

Диалоги по делу – это между делом. Главная цель этого визита Президента в поля – общение с тружениками зерновых нив. Как без этого? Причем с явными фаворитами. На урожайных полях агрокомбината «Ждановичи» – звено из именитых «Кухчиц». В его составе два комбайна, два трактора и один грузовик. А главное – звезды урожайной страды.

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-4

Павел Шутило, механизатор ОАО «Кухчицы»:
Конечно, волнительное состояние. Можно сказать, даже эмоции переполняют. Слова высказать невозможно. 

В числе передовиков Павел Шутило. Пока готовился этот материал, комбайнер уже преодолел отметку в 5 000 тонн зерна. Многодетный отец – рекордсмен не первого года. В 25-м преодолел отметку в 8,4 тысячи тонн, став одним из главных героев жатвы. А высокие показатели достигнуты на отечественном комбайне производства «Гомсельмаш». 

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-6

Заслугам Павла аплодировала вся страна и весь зал Дворца Республики. На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания комбайнер сидел в президиуме. А Президент назвал его героем. Но он по-прежнему скромен.

Молодежь должна расти в труде – Лукашенко.

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-8

У края поля передовиков ждал первый управленческий пул региона и три новеньких BELGEE. Народным героем народные автомобили вручил народный Президент.

Александр Лукашенко попросил рекордсменов жатвы подготовить себе достойную смену.

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-10

Среди награжденных Виталий Кишко, водитель МАЗа. За нынешнюю уборочную кампанию он уже перевез более 6 000 тонн зерновых, зернобобовых и рапса, побив свои прежние рекорды. А курирует всем процессом Андрей Алексейчик – лидер прошлого года. 

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-12

А вот руководитель хозяйства будет сверять время по подарку от Первого. Сергей Здрок получил часы от Президента. «Кухчицы» всегда на слуху – передовое хозяйство страны. 

– Пусть носит президентские. 
– Только на правой руке, как Александр Григорьевич. Знаешь, почему на правой?
– Это потому, что я в музыкальной школе на баяне учился когда-то играть. Когда на левой руке, тут же ремень. Поэтому я одевал всегда на правую руку.

В государстве большое внимание уделяется интеллектуальной молодежи. Недавно принято решение создать Академию интеллектуального развития, и люди труда у нас на пьедестале внимания. Вся страна живет в ритме зернового фронта. И лучшая популяризация геройства на этом фронте – это создание школы поколений.

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-14

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы молодцы. Но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было. И таких, как вы, – по две (подробнее здесь).

Как и у нашего Президента, у руководителя «Кухчиц» трудовой опыт с подросткового возраста. Энергия юности стала стимулом для развития, в этом весь секрет. Преемственность поколений. 

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-16

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Мне было 19 лет, и я уже работал на зерноуборочном комбайне. Моему помощнику было 17 лет. Это тоже был сосед. Мы работали на комбайне и заняли тогда первое место. В своем хозяйстве намолотили тысячу тонн зерна. Но это был 2000 год.

Вместо рилсов работа в полях. Из династии, многодетной семьи и в деревне видит всю свою жизнь. Про этого парня впору снимать белорусский сиквел к советскому киношедевру «Тракторист». 

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-18

Артем Ситько, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Дедушка работал трактористом, папа работает трактористом, дядя, брат его родной. Сейчас вот я пошел работать. И младший брат на подходе. 

В завершение передовики жатвы сделали общее фото с главой государства. 

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-20

Чтобы вам фотографии не передавать, мы лучше в газете напечатаем. А газету каждый из вас получит.

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-22

Визуализация отношений Лукашенко с белорусами. Всенародная поддержка, легитимация и общенародная инаугурация Первого состоялась именно под свист кос на полесском лугу и краткого, но емкого народного благословения. 

Лукашенко вспомнил первую поездку на Полесье в 90-х.

Времени не очень. Из кабины комбайна – в салон собственного автомобиля и снова за штурвал. А Президент – инспектировать новый регион. Новые взлеты начинаются с такого людского подхода к жніву. В этом и есть зерно успеха белорусского пути развития.

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи-24

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Цивилизационное поле развития Беларуси – это зерновая нива. В то время когда Европа тотально милитаризируется, а западные мыслители говорят о кризисе идей, неужели только искусственный интеллект спасет человечество, белорусы убирают хлеб – залог будущего. И все у нас для этого есть. Техника – своя, технология, а главное – люди. Это и есть путь развития. Магистраль дальнейшего будущего нашей страны.

# Александр Лукашенко # Уборочная кампания # Государственная политика в области сельского хозяйства

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