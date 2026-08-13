Александр Лукашенко попросил рекордсменов жатвы подготовить себе достойную смену

Делиться опытом и готовить не менее достойную смену – об этом Александр Лукашенко попросил рекордсменов нынешней жатвы на поле агрокомбината «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делиться опытом и готовить не менее достойную смену – об этом Александр Лукашенко попросил рекордсменов нынешней жатвы на поле агрокомбината «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В хозяйство глава государства приехал лично, чтобы проконтролировать ход уборки и поблагодарить тех, кто круглосуточно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Президент пообщался с лучшими мастерами своего дела. С теми, кто приехал на помощь аграриям в Минский район из Клецкого. Александр Лукашенко подчеркнул: мало просто ставить рекорды самим, важно передавать опыт молодежи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня была и таких, как вы, по две сотни. Вот что мне надо. Я вот Алексею Ивановичу говорю, ты посмотри там, школу, где вы будете верховодить, создай. Он говорит, что создают эту школу. «Золотой колос», «Золотой колосок», ты говорил, и так далее.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
«Золотой колос», товарищ Президент, – школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от четырех тысяч и выше. В прошлом году было и в этом. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров – «Колосок». Это ребята, которые учатся, получают среднее специальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята из сельских школ, профильных классов.
Александр Лукашенко:
Павел, надо повторить. Вот то, что ты сделал, главное, чтоб такие люди были. Чтоб на автомобиле могли работать, чтоб рвались в бой, а врачи их не пускали и так далее. Поэтому вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтоб вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будут поддержкой и помощью в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
Среди лидеров жатвы в столичном регионе – комбайнер Павел Шутило, который уже намолотил почти 5 тысяч тонн зерна. На отвозке нет равных Виталию Кишко – на его счету более 6 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и рапса. В числе передовиков и Андрей Алексейчик, который в 2026 году в уборочной кампании участвует в качестве ответственного специалиста. Все они работают в сельхозпредприятии «Кухчицы» Клецкого района, а теперь помогают в уборке хлеба «Ждановичам». За тяжелый труд и преданность делу из рук Президента герои жатвы получили ценные подарки – ключи от автомобилей.
Президент Беларуси подарил передовикам жатвы новые автомобили.
Павел Шутило, механизатор ОАО «Кухчицы»:
Это большое дело, когда поддержка сбоку. Нас директор поддерживает. Видит, что работаем упорно. Только вперед и без остановки. Это же не только на уборке. Это и на посевной, и на пахоте.
Андрей Алексейчик, ответственный специалист ОАО «Кухчицы»:
Так-то тяжеловато немного, но привыкается, входится в обычную жизнь нашу. Привыкаем и работаем. Надо работать с любовью на земле. Надо любить землю, свою Родину.
В центре внимания Президента сегодня были особенности жатвы – работа техники и урожай в целом в регионе. Обсуждая эти темы, Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Белорусский лидер заявил, что государство продолжит помогать аграриям с закупкой техники, топлива и удобрений. Однако подходы будут пересмотрены. Помощь станет избирательной – деньги получат те хозяйства, которые дают реальный результат.
Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК.
Также Президент потребовал навести идеальный порядок на земле и вернуть в севооборот все пустующие поля. Центральный регион лидирует на жатве – намолот зерна и рапса превысил 2 миллиона тонн. С этим весомым достижением аграрии поздравили Президента, передав Александру Лукашенко традиционный символический сноп.