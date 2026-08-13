Александр Лукашенко попросил рекордсменов жатвы подготовить себе достойную смену

В хозяйство глава государства приехал лично, чтобы проконтролировать ход уборки и поблагодарить тех, кто круглосуточно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Президент пообщался с лучшими мастерами своего дела. С теми, кто приехал на помощь аграриям в Минский район из Клецкого. Александр Лукашенко подчеркнул: мало просто ставить рекорды самим, важно передавать опыт молодежи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня была и таких, как вы, по две сотни. Вот что мне надо. Я вот Алексею Ивановичу говорю, ты посмотри там, школу, где вы будете верховодить, создай. Он говорит, что создают эту школу. «Золотой колос», «Золотой колосок», ты говорил, и так далее.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

«Золотой колос», товарищ Президент, – школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от четырех тысяч и выше. В прошлом году было и в этом. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров – «Колосок». Это ребята, которые учатся, получают среднее специальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята из сельских школ, профильных классов.

Александр Лукашенко:

Павел, надо повторить. Вот то, что ты сделал, главное, чтоб такие люди были. Чтоб на автомобиле могли работать, чтоб рвались в бой, а врачи их не пускали и так далее. Поэтому вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтоб вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будут поддержкой и помощью в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.