«Дзетачка, нам бы хлебушка». Лукашенко вспомнил первую поездку на Полесье в 90-х

Аграрный пул крепких хозяйственников встречал сегодня Президента на территории животноводческого комплекса, которому в ближайший год предстоит преобразиться, расцвести, как природа Полесья весной. Не такой путь осилили. С этих мест и начиналась битва за село и за Беларусь. Людей на болоте засасывала трясина разрухи. Тогда, вместо хлеба, здесь были лишь шальные идеи сепаратизма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сюда приехал 27 или 28 лет тому назад. Помню, в туфлях выхожу в этот песок. Лето, жара тут жуткая. Выхожу, и женщины меня встречают, дети, старики. Я вышел, стою, тоже пацаненок такой, 40 годов Президент. Что они у меня попросили? Полешуки – молчуны. Молчат. Но одна женщина набралась смелости, подходит ко мне, маленькая такая: дзетачка, дапамажы нам. Я говорю: бабушка, что надо? Нам бы хлебушка.

И тогда я позвал военных назавтра. Я говорю: немедленно перебросьте военную пекарню и начинайте выпекать хлеб. Со всей округи, со всего Полесья приезжали люди за хлебом. Свежий, ты же знаешь, что такое свежий хлеб. А здесь, не знаю, помнишь ты или нет, хотели образовать Полесскую Народную Республику. Да, движение было такое, и очумелых тут было много.

«Люди на болоте» я читал, ну приехал. Картина есть, где я сижу и вокруг люди с граблями и вилами. Если нет, я тебе передам. Это первый мой приезд был сюда. Сено заготавливали граблями. Это было за речкой. На пароме мы переправились. Ну а потом: дзетка, ну паглядзім, ці ўмее ён касіць. Меня это спасло. Я говорю: ну ладно, давайте. Ни один мужик тут со мной не справился. «Гэна наш». Вот я эти два слова запомнил навсегда. Это было за Припятью.

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