В Беларуси усилили контроль за мотоциклистами: нарушителей ищут с помощью БПЛА

В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Усиленные меры контроля за водителями мототранспорта ввели на всей территории страны по 16 августа. Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей.

Не меньшее внимание уделяется разъяснению мер безопасности, порядка получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД.