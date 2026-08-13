В Беларуси усилили контроль за мотоциклистами: нарушителей ищут с помощью БПЛА
В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Усиленные меры контроля за водителями мототранспорта ввели на всей территории страны по 16 августа. Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей.
Не меньшее внимание уделяется разъяснению мер безопасности, порядка получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД.
Подробнее расскажет Влада Родовская.
Влада Родовская, корреспондент:
На этих кадрах ДТП, недавно случившиеся в Беларуси. Где-то к трагедии привела переоценка собственных сил на дороге, где-то отсутствие экипировки. Часто безопасность зависит не только от навыков вождения, но и от исправности самого транспорта.
Чтобы напомнить о правилах безопасности и предупредить возможные трагедии, на дороги выходят сотрудники Госавтоинспекции. По всей стране проходят рейды, привлекаются к ответственности нарушители. Для такой работы ГАИ активно использует и новые технологии.
Андрей Гаркуша, временно исполняющий обязанности начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Для выявление грубых нарушений со стороны водителей мототранспорта будут использованы БПЛА и возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. К мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства.
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